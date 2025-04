Toksoplazmoza w czasie ciąży

Toksoplazma gondii to pierwotniak, który może być niebezpieczny dla rozwijającego się w łonie matki dziecka. Do zakażenia dochodzi przez łożysko a pasożyt po dostaniu się do płodu może uszkadzać jego mozg, oko i inne organy. W Polsce występowanie toksoplazmozy wrodzonej szacuje się na około 1 do 4 przypadków na 1000 noworodków co daje około 200 do 400 przypadków w skali roku.