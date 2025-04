Czym jest torbiel czekoladowa?

Torbiel czekoladowa, inaczej endometrialna, powstaje w jajniku w przebiegu choroby zwanej endometriozą. Endometrioza jest stanem, w którym dochodzi do rozprzestrzenienia się błony śluzowej macicy (endometrium) poza nią, najczęściej do jajników, jajowodów i otrzewnej. Te nieprawidłowe ogniska podlegają takim samym zmianom w trakcie cyklu menstruacyjnego, jak prawidłowe endometrium w macicy, a więc rozrastają się, a następnie złuszczają i krwawią. Gromadząca się krew stopniowo tworzy cystę i z czasem przybiera brunatne zabarwienie – stąd nazwa „torbiel czekoladowa”. Wraz z kolejnymi cyklami menstruacyjnymi torbiele powiększają się, osiągając wielkość zbliżoną do grejpfruta.

Torbiele czekoladowe są tylko jedną z postaci manifestacji endometriozy. Choroba może przyjmować także inne formy, jednak ich omówienie przekracza ramy niniejszego artykułu.



Endometrioza, według różnych statystyk, dotyczy 7 – 15 % kobiet, przede wszystkim w wieku rozrodczym, aczkolwiek może występować również u kobiet po menopauzie. O możliwości występowania endometriozy należy pomyśleć w następujących sytuacjach:

W przypadku trudności z zajściem w ciążę,

W zespole bólowym miednicy mniejszej,

Przy bolesnym miesiączkowaniu,

Przy dolegliwościach bólowych związanych ze współżyciem.

Charakterystycznym objawem endometriozy jest cyklicznie występujący ból, pojawiający się tuż przed wystąpieniem miesiączki i trwający przez cały czas krwawienia. Do rzadziej występujących objawów należą krwawienia pozamiesiączkowe, bardzo obfite miesiączki oraz krwiomocz lub krwawienie z przewodu pokarmowego. Trzeba jednak pamiętać, że czasami nawet duże torbiele endometrialne mogą nie sprawiać żadnych dolegliwości i nie ograniczać płodności, a nieraz już małe zmiany są przyczyną poważnych problemów.

Torbiele endometrialne można rozpoznać podczas badania ultrasonograficznego (USG), tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego. Czasami jedyną metodą pozwalającą na pewne rozpoznanie endometriozy jest laparoskopia, czyli zabieg, podczas którego wprowadza się do jamy brzusznej przez niewielkie nacięcia małą kamerę, dzięki której możliwe staje się dokładne obejrzenie na monitorze wnętrza brzucha.

Sposób i zakres leczenia endometriozy zależą od wieku pacjentki, chęci zajścia w ciążę oraz zaawansowania choroby i jej umiejscowienia. Istnieją zarówno farmakologiczne jak i chirurgiczne metody terapeutyczne.

Leczenie operacyjne torbieli endometrialnych polega na ich wyłuszczeniu, a w niektórych przypadkach na usunięciu jajnika wraz z torbielą. Operację zazwyczaj przeprowadza się metodą laparoskopową, która jest mniej obciążająca niż klasyczna operacja. Dzięki temu już następnego dnia po zabiegu pacjentka może iść do domu.

Leczenie farmakologiczne endometriozy obejmuje leki przeciwbólowe oraz leczenie hormonalne. Nieleczona endometrioza trwa długo. Po leczeniu często zdarzają się nawroty, jednak opisywano także przypadki samoistnego wyleczenia.