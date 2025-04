Na jakie choroby cierpi bohater?

Bohaterowie mają tendencje do zaburzeń psychosomatycznych, choroby wrzodowej, a jako klasyczni pracoholicy typu A – do ataków serca i zawałów. Nierzadko sięgają po środki uspokajające.

Reklama

Życie emocjonalne

W sferze życia emocjonalnego dominuje poczucie winy, bo nie potrafił uleczyć ojca i całej rodziny. Od czasu do czasu przeżywa silną złość, ale nie pozwala sobie na jej manifestacje, doświadczanie złości wzmaga tylko jego poczucie winy.

Przeczytaj: Bohater w rodzinie alkoholowej

Samotność

Chociaż społecznie może być bardzo popularny, czuje się samotny. Ma kłopoty z nawiązywaniem bliskich związków, co wymaga zaufania, otwartości, umiejętności komunikacyjnych. Nigdy nie przechodził w tym kierunku właściwego treningu, wręcz odwrotnie. Czuje się bezpieczniej nie dopuszczając nikogo blisko do siebie, ma bowiem zbyt wiele do ukrycia.

Reklama

Konflikt wewnętrzny

Może rozwijać np. swoje umiejętności umysłowe, ale z sukcesów nie odczuwa prawdziwej satysfakcji. W wymiarze duchowym unika głębszych poszukiwań, bo musiałby skonfrontować się z tym, co trudne, nierozwiązane, wyparte. Zachowuje się dobrze, ale to przymus kompulsywny, wynikający z przeświadczenia, że on tak musi. W gruncie rzeczy ze swojego moralnie porządnego zachowania nie czerpie prawdziwej satysfakcji. Jego wybory są ograniczone, odgrywa je w swoim przeświadczeniu, że musi. Wegscheider twierdzi, że bohaterowie na ogół dość szybko opuszczają rodzinny dom, idąc za swoimi sukcesami np. kontynuują naukę poza nim. Wychodzą z domu obciążeni jednak ciężkim brzemieniem...

Zobacz też: Dzieci alkoholików

Fragment pochodzi z książki „Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu” autorstwa Andrzeja Margasińskiego (Wydawnictwo Impuls, 2011). Publikacja za zgodą wydawcy.