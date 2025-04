Wraz z pandemią pojawiły się pytania o to, czy przechorowanie COVID-19 pozostawia odporność, a jeśli tak, to na jak długo. Do tej pory pojawiały się opinie sugerujące, że po raz przebytej infekcji organizm przez kilka miesięcy wytwarza przeciwciała, później najprawdopodobniej ponowne zachorowanie jest możliwe. Jednak naukowcy z Uniwersytetu Rockefellera przebadali organizm dokładniej i uważają, że możemy utrzymać trwałą odporność na COVID-19 za sprawą tzw. komórek pamięci B. Odkrycie opublikowano w naukowym piśmie "Nature".

Odporność na koronawirusa – nowe spojrzenie

Tym razem to nie przeciwciała stały się przedmiotem badań. Te znane już komórki skierowane przeciwko koronawirusowi utrzymują się w osoczu krwi przez kilka tygodni lub miesięcy. Ich ilość z czasem spada, a to oznaczało, ze możemy dość szybko zarazić się ponownie.

Tym razem naukowcy wzięli pod lupę inne składniki naszego systemu immunologicznego: komórki pamięci B, które są rodzajem limfocytów B.

Organizm produkuje je podczas pierwszego zetknięcia się z koronawirusem. Po przebytej infekcji komórki pozostają w organizmie - ich ilość u badanych w przeciwieństwie do przeciwciał nie malała, a u niektórych nawet wzrosła - i są przygotowane do wyprodukowania dużej ilości przeciwciał w krótkim czasie, jeśli ponownie do ciała wniknie ten sam rodzaj patogenu.

To naprawdę ekscytująca wiadomość. Typ odpowiedzi immunologicznej, który widzimy, może potencjalnie zapewnić ochronę przez dłuższy czas, umożliwiając organizmowi szybką i skuteczną odpowiedź na wirusa po ponownej ekspozycji - mówi jeden z autorów badania prof. Michel C. Nussenzweig.

Odporność na koronawirusa – samodoskonalenie

To nie wszystko. Zauważono również, że nasz układ odpornościowy zmienia komórki pamięci i niejako poprawia przeciwciała skierowane przeciwko SARS-CoV-2. Dzieje się tak, ponieważ fragmenty wirusa mogą być jeszcze długo obecne w przewodzie trawiennym po wyzdrowieniu, co stymuluje układ odpornościowy do udoskonalania broni, którą stworzył. Dzięki temu powinien sobie poradzić również z nowymi mutacjami koronawirusa.

Byliśmy zaskoczeni, widząc, że komórki B pamięci ewoluowały. Często zdarza się to w przypadku przewlekłych infekcji, takich jak HIV lub opryszczka, gdzie wirus pozostaje w organizmie. Ale nie spodziewaliśmy się go zobaczyć w przypadku SARS-CoV-2, który, jak się uważa, opuszcza organizm po ustąpieniu infekcji - mówi prof. Michel C. Nussenzweig.

Otwarte pozostaje pytanie, czy fragmenty wirusa, które pozostają w organizmie po wyzdrowieniu mogą być nadal zaraźliwe. Naukowcy planują zbadać to dokładniej.

Źródło:

Michel C. Nussenzweig. Evolution of antibody immunity to SARS-CoV-2. Nature, 2021; DOI: 10.1038/s41586-021-03207-w,

The immune system mounts a lasting defense after recovery from COVID-19, The Rockefeller University

