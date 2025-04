Objawy twardziny układowej

Twardzina rozpoznawana jest głównie przez lekarzy dermatologów, ponieważ charakteryzuje się szczególnymi zmianami skórnymi. Cechują się tym, że przechodzą one trzy fazy. Pierwotnie rozpoznać można obrzęk, następnie stwardnienie, aż w końcu dochodzi do zaniku tkanek. Palce u rąk osoby chorej na twardzinę przyjmują kształt kiełbaskowaty oraz ulegają przykurczom (nadaje im to charakterystyczny obraz ręki w ciasnej rękawiczce).

Zmianom skórnym bardzo często towarzyszy ból, związany z powstającymi przykurczami oraz często pojawiającymi się owrzodzeniami. Twarz pacjentów z twardziną wydaje się niemal znakiem rozpoznawczym chorych. Charakteryzuje się szczupłym i haczykowatym nosem oraz wąskimi ustami, które otoczone są przez promieniście rozchodzące się zmarszczki. Ponadto pacjent nie może szeroko otworzyć ust oraz wysunąć języka do przodu. Twarz przyjmuje tak zwany maskowaty wyraz, po którym ciężko rozpoznać emocje chorego.

Dokładna obserwacja pacjenta pozwala stwierdzić, że skóra na całym ciele przyjmuje ciemne zabarwienie, pojawiają się miejsca, na których można zauważyć rozszerzone naczynia krwionośne oraz zwapnienia przyjmujące kształt małych podskórnych guzków. Ponadto u blisko 100% chorych można zaobserwować objaw Raynauda – napadowy skurcz tętnic, szczególnie w obrębie rąk, powstający na skutek niskiej temperatury lub stresu i emocji.

Wpływ choroby na inne narządy

Jednakże twardzina to nie tylko zmiany skórne. Jest to choroba ogólnoustrojowa, więc może dotyczyć niemal każdego narządu. Po pierwsze narządu ruchu. Objawia się jako ból w stawach, ograniczenie ich ruchomości, krótkotrwałe obrzęki oraz sztywność poranna, szczególnie w obrębie palców rąk. Czasami zmiany w stawach są tak rozległe, że usłyszeć można szmer pojawiający się niemal przy każdym ruchu pacjenta, związany ze zwapnieniami, które powstały w ścięgnach.

Kolejnym często dotkniętym obszarem jest układ pokarmowy. Zmiany rozpoczynają się już w jamie ustnej. Pacjenci najczęściej skarżą się na postępującą utratę zębów spowodowaną zapaleniem dziąseł. Często dochodzi do zajęcia przełyku oraz upośledzenia jego ruchów własnych, a tym samym przesuwania kęsów pokarmu. Przez to chorzy mają problemy z jedzeniem i piciem, bardzo szybko tracą na wadze oraz dochodzi do niedoborów witamin i soli mineralnych.

Jeżeli choroba zajmie układ oddechowy czy serce, szybko może rozwinąć się stan, w którym zagrożone jest życie pacjenta. Zajęcie płuc będzie manifestowało się dusznością, bólem w klatce piersiowej oraz przewlekłym kaszlem. Zajęcie serca może dawać objawy podobne do objawów zawału serca, to jest narastający ból w klatce piersiowej, któremu towarzyszy strach przed śmiercią.

Diagnostyka oraz leczenie twardziny układowej nie są prostym zadaniem, jednakże wczesne wykrycie choroby umożliwia niemal jej całkowitą kontrolę oraz zahamowanie narastających objawów. Najbardziej niebezpieczne są zmiany płucne, przed którymi szczególnie należy chronić pacjentów.