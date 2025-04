Wśród osób zakażonych koronawirusem 1 na 20 osób ma tzw. długi COVID lub długotrwały COVID. Naukowcy pod kierunkiem prof. Tima Spectora z King’s College London na podstawie danych zebranych w aplikacji COVID Symptom Study zauważyli, że jest grupa pacjentów o stosunkowo łagodnych objawach (nie jest w ich przypadku wymagany pobyt w szpitalu), jednak utrzymujących się przez długi czas – tygodniami lub miesiącami.

Osoby narażone na trwające długo objawy koronawirusa, to głównie:

Przy czym trzeba zaznaczyć, że objawy koronawirusa mogą utrzymywać się długo u każdej osoby, która jest nim zarażona. U grup wyżej wymienionych to ryzyko jest jednak większe.

Na podstawie analizy 4182 użytkowników aplikacji COVID Symptom Study udało się ustalić również, że u większości osób zakażonych koronawirusem objawy choroby ustępowały w ciągu 11 dni. U ok. 13% osób objawy utrzymywały się co najmniej 4 tygodnie, a u 1 na 20 osób – przez 8 tygodni lub dłużej.

W przypadku długiego utrzymywania się objawów koronawirusa, najczęściej pacjenci skarżą się na:

Osoby z najdłużej trwającymi objawami koronawirusa można podzielić na dwie grupy:

Co istotne, pacjenci, którzy mieli długi COVID, częściej zgłaszali się do lekarza po wyzdrowieniu z nawrotem objawów zakażenia koronawirusem.

