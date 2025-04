Przyczyną problemów ze zmęczonymi nogami są najczęściej zaburzenia krążenia krwi w żyłach. Taki stan nie zawsze wymaga leczenia, często wystarczy niewielka zmiana w codziennych czynnościach, by przykra dolegliwość ustąpiła bezpowrotnie. Przeczytaj, co możesz zrobić, by zwalczyć uczucie ciężkich nóg.

Reklama

Jak zwalczyć uczucie ciężkich nóg?

1. Postaw na ruch

Największym wrogiem krążenia krwi w nogach jest brak ruchu i siedząca praca. Nawet, jeśli twoje obowiązki służbowe wymagają siedzenia przy biurku postaraj się jak najczęściej wstawać, chodzić, a nawet poruszać palcami stóp podczas samego siedzenia. Dzięki temu pobudzisz krew do lepszego krążenia, co zapobiegnie zaleganiu jej w żyłach nóg.

2. Zrzuć zbędne kilogramy

Nawet nieduża nadwaga niekorzystnie wpływa na krążenie (zwłaszcza, jeśli podczas dnia głównie siedzisz). Dlatego jak najszybciej przestaw się na zdrową, dobrze zbilansowaną dietę odchudzającą zawierająca produkty odchudzające i aktywność fizyczną, która pomoże ci zrzucić zbędne kilogramy.

3. Ogranicz sól w diecie

Nadmiar soli w diecie prowadzi do powstawania obrzęków, które również mogą przyczyniać się do powstawania uczucia ciężkich nóg. Postaraj się nie tylko nie dosalać potraw, ale zrezygnuj też z produktów typu instant, żółtych serów, podrobów mięsnych czy gotowych mieszanek przypraw. Do przyprawiania potraw używaj świeżych lub suszonych ziół - nadają wspaniałego smaku, a nie zawierają ani trochę soli!

4. Rzuć palenie!

Palenie tytoniu to jedna z najczęstszych przyczyn problemów z krążeniem. Dlatego jeśli i tobie zdarza się popalać, postaraj się rzucić lub choćby ograniczyć ilość wypalanych papierosów. Pomóc ci w tym mogą preparaty pomagające rzucić palenie lub terapie, które pomagają znaleźć motywację do zerwania z nałogiem.



5. Zrezygnuj ze szpilek

Kobiety kochają szpilki, jednak noszenie butów na wysokim obcasie na co dzień może przyczyniać się do zmęczenia nóg i uczucia ich ciężkości. Dlatego postaraj się wygospodarować kilka dni w tygodniu, kiedy dasz swoim nogom odpoczynek od obcasów. Tutaj znajdziesz przegląd najmodniejszych butów na płaskiej podeszwie, które pasują do każdej stylizacji.

Reklama

Czytaj także:

3 ziołowe kąpiele dla zmęczonych stóp

Jak działają leki na zdrowe nogi?

Przegląd preparatów wspomagających kondycję nóg

5 sposobów na różne dolegliwości nóg