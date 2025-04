Założyłaś modne kolczyki, ale cóż to? Po ich zdjęciu twoje uszy stały się czerwone. Pojawiły się na nich pęcherzyki. Najprawdopodobniej twoim wrogiem i sprawcą przykrej sytuacji jest nikiel. Uczulenie na nikiel w rankingu chorób alergicznych jest tuż po katarze siennym i astmie. Reakcja alergiczna na ten metal występuje u co 20 mężczyzny i u co 8 kobiety. Uczulenie na nikiel to tzw. alergia kontaktowa. Jakie są objawy tej przypadłości? Jak z nią żyć?

Reklama

Fot. Depositphotos



Gdzie jest nikiel?

Ze stopów różnych metali, w tym niklu wykonuje się zegarki, biżuterię, zamki błyskawiczne a także guziki do ubrań jeansowych. Nikiel obecny jest w armaturze łazienkowej i kuchennej. Garnki ze stali szlachetnej też w swoim składzie zawierają nikiel. Na domiar złego nikiel może zawierać również żywność. Produkty, które mogą uczulać to:

płatki owsiane,

ser topiony,

ziarno słonecznika,

czekolada,

migdały,

kakao,

produkty sojowe,

produkty konserwowe,

orzechy,

rośliny strączkowe,

suszone śliwki,

gruszki,

wiśnie.

Jakie są objawy uczulenia na nikiel?

Alergia na nikiel może objawiać się jako alergiczne zapalenie spojówek, zapalenie śluzówki nosa oraz astma. Jednak najczęściej występuje alergiczny wyprysk kontaktowy. Po kontakcie z metalem skóra (w miejscu kontaktu) pokrywa się drobnymi pęcherzykami. Kolejny objaw to zaczerwienienie skóry. Niestety objawom tym towarzyszy również świąd skóry. Skóra może stać się szorstka i może twardnieć. Zmiany u osób, które są uczulone na nikiel najczęściej pojawiają się na uszach, szyi i palcach dłoni. Bowiem są to miejsca, które najczęściej przyozdabiasz się biżuterią. Zmiany skórne mogą pojawić się również w okolicy pępka, gdy nosisz spodnie z guzikami zawierającymi nikiel lub paski z metalowymi klamrami.

Co możesz zrobić?

Reklama