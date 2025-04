8 z 9

Uwaga, sklepowe zarazki! (galeria)

Po ósme: próbki kosmetyków. Drogie Panie, czy nie zdarzyło Wam się nigdy dotknąć w sklepie cieni do powiek, by zobaczyć, jak mienią się na skórze? A może sprawdzałyście odcień pomadki, rozcierając ją na ustach lub dłoni? Mamy dla Was przykre wieści: badania wykazały, że aż 67 do 100% testerów do makijażu było skażonych bakteriami (w tym paciorkowca, gronkowca i E. coli). Nie stosuj więc próbek na skórę twarzy, oczu ani ust. Zawsze wycieraj wypróbowany kosmetyk jednorazową chusteczką. A najlepiej nie próbuj niczego, co wcześniej mogło być testowane przez innego klienta sklepu.../fot. Sxc.hu