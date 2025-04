Optymiści żyją dłużej – to stwierdzenie jest główną tezą autora, który w swojej książce opisuje wpływ pozytywnego myślenia i wizualizacji na powrót do zdrowia. Hamilton twierdzi, że kluczową rolę w procesie zdrowienia odgrywa świadomość pacjenta i jego wiara w leczenie, co potwierdzenie znajduje w licznych badaniach nad efektem placebo.

Jak przebiega uzdrawianie przez umysł? Pod wpływem myślenia w mózgu wytwarzane są substancje chemiczne, takie jak serotonina i dopomina oraz neuropeptydy. Powtarzalność myślenia stymuluje wzrost białek, które po dostaniu się do DNA powodują pojawienie się nowych połączeń w obrębie mózgu. Ponadto w procesie uzdrawiania zachodzą zmiany w genach, dzięki którym dochodzi do regeneracji komórek, skóry, ścięgien, kości i krwi. Geny te produkują również białka odpowiedzialne za wzrost komórek odpornościowych. Z kolei uwolnione z mózgu endorfiny (neuropeptydy) krążą w krwioobiegu wpływając na wątrobę, nerki, trzustkę, jelita, okrężnicę, narządy rozrodcze i skórę. Autor uważa zatem, że proces myślenia prowadzi do szeregu reakcji chemicznych w mózgu, które poprawiają funkcjonowanie komórek reszty organizmu.

W książce „Uzdrawianie ciała za pomocą umysłu” autor opisuje w jaki sposób można wpływać na swoje zdrowie. Jedną z metod jest wizualizacja. Wizualizacja polega na wyobrażeniu sobie uzdrawiania uszkodzonych komórek ciała. Według dr Hamiltona skupienie się na konkretnej części ciała powoduje poruszenie obszarów mózgu odpowiedzialnych za nią, co z kolei prowadzi do rzeczywistej aktywacji w obrębie tej części ciała. W książce znaleźć można wskazówki jak często i w jaki sposób przeprowadzać wizualizacje i afirmacje, a także wymienione są konkretne choroby wraz z przykładowymi scenkami wizualizacyjnymi.

Autor zadbał również o przedstawienie czytelnikom historii ludzi zmagających się z rakiem, chorobami serca, chorobami autoimmunologicznymi, bakteryjnymi i wirusowymi, a także cierpiących na przewlekłe zmęczenie czy chcących zregenerować organizm lub schudnąć. W opisanych w książce przypadkach to właśnie uzdrawianie za pomocą umysłu przyniosło największe rezultaty.

Książka „Uzdrawianie za pomocą umysłu” jest idealną pozycją dla osób zainteresowanych wpływem umysłu na zdrowie. Znaleźć w niej można tezy autora poparte badaniami, dr Hamilton tłumaczy jak dochodzi do zmian w ciele pod wpływem myślenia, przedstawia historie wyleczonych osób oraz przykłady wizualizacji, które może zastosować każdy zainteresowany tym tematem.

