Zaburzenia funkcjonowania pęcherza moczowego częściej dotyczą płci żeńskiej - wynika to z różnic w budowie anatomicznej kobiety i mężczyzny. Na zapalenie pęcherza moczowego przynajmniej raz zachorowało 20-50% kobiet w wieku 15-35 lat. Nie oznacza to jednak, że na tę chorobę nie chorują mężczyźni czy małe dzieci. Epizody zapalenia pęcherza mają tendencję do nawracania, dlatego tak ważna jest profilaktyka.

Istotną sprawą, szczególnie dla kobiet, jest dbanie o odpowiednią higienę układu moczowo-płciowego. Warto również przyjmować żurawinę; roślina ta, bogata w związki czynne, wzmacnia drogi moczowe i skutecznie chroni je przed infekcjami. Zawiera ona: proantocyjanidyny, taniny, fruktozę, kwasy organiczne (cytrynowy, benzoesowy), witaminę C, składniki mineralne (wapń, sód i potas). Jednak kluczową rolę w zapobieganiu infekcjom dróg moczowym odgrywają proantocyjanidyny (PAC).

Optymalne stężenie wymienionych substancji czynnych zapewniają dostępne na rynku suplementy diety, które zawierają ekstrakt ze świeżych owoców żurawiny lub ze świeżego soku z żurawiny. Jednym z takich produktów jest Vitabutin® - naturalny preparat w kapsułkach otrzymywany ze skoncentrowanego soku z żurawin amerykańskich. Kapsułki można połykać lub rozpuszczać ich zawartość w wodzie, w herbacie lub w innym neutralnym napoju, to wpływa na szybszą i łatwiejszą biodostępność aktywnych składników żurawiny (PAC) w stosunku do preparatów uzyskiwanych w inny sposób, a co za tym idzie na skuteczność i możliwość lepszego ich wykorzystania przez organizm. Vitabutin® może być stosowany zarówno u osób dorosłych, u kobiet w ciąży, jak i u dzieci.

Źródło: materiały prasowe SuperB PR/ mk

Reklama