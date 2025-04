Powszechny wirus

Zakażenie wirusem HSV jest niezwykle powszechne. Przyjmuje się, że co 5 osoba dorosła boryka się z tym problemem. Niemniej jednak duża część infekcji przebiega w sposób bezobjawowy. Wirus pozostaje przez jakiś czas w postaci utajonej i ujawnia się w czasie zmniejszonej odporności organizmu, np. podczas innych infekcji, gorączki, osłabienia itp. Co ważne niestety nie ma możliwości całkowitego wyleczenia zakażenia. Możliwe jest jednak łagodzenie zmian chorobowych.

Reklama

HSV-2

Wcześniejsza infekcja wirusem HSV-1 zapewnia częściową ochronę przed zakażeniem wirusem HSV-2 na skutek wytworzenia odpowiednich przeciwciał w organizmie człowieka.

Wirusem HSV-2 zarazić można się wyłącznie poprzez kontakt płciowy z zakażoną osobą. Ważne jest to, że objawy zakażenia nie zawsze są widoczne!! Często wirus pozostaje w fazie uśpienia i zainfekowana osoba może nie mieć świadomości, iż jest chora i stanowi zagrożenie dla swoich partnerek/partnerów.

Zobacz także: Domowe leczenie opryszczki płciowej

Przenosząca się opryszczka

Co więcej również wirus HSV-1, który zwykle odpowiedzialny jest za owrzodzenia w obrębie jamy ustnej może wywołać także zmiany w obrębie układu moczowo-płciowego. Do zakażenia narządów płciowych tym typem wirusa HSV dochodzi podczas kontaktów oralno-płciowych. Opryszczka narządów płciowych spowodowana wirusem HSV-1 jest mniej uciążliwa i jej nawroty nie są tak regularne.

U kobiet ciężarnych wirus opryszczki płciowej może zostać przeniesiony z matki na dziecko podczas porodu. Skutkiem tego dochodzi do zakażenia skóry, jamy ustnej, okolicy oczu a także płuc noworodka. Groźne jest przedostanie się wirusa opryszczki narządów płciowych do krwi dziecka. Wówczas może on dotrzeć do mózgu oraz innych ważnych narządów noworodka i spowodować poważne konsekwencje zdrowotne.

Reklama

Polecamy: Objawy zakażenia wirusem HSV