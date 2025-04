Odpowiada laryngolog Marzanna Radziszewska

Przyczyną zatykania uszu najczęściej jest korek woskowinowy. Powstaje on z substancji wytwarzanej w uchu. Natłuszcza ona skórę oraz zapobiega rozwojowi bakterii i grzybów. Zazwyczaj woskowina wysycha i wypada, czasem może jednak w nim zalegać. To zaś wywołuje zatkanie przewodu słuchowego. Proszę zgłosić się do laryngologa. Specjalista wypłucze ucho wodą za pomocą strzykawki. Gdy to nie pomoże, użyje specjalnego metalowego haczyka lub ssaka. By zapobiegać gromadzeniu woskowiny, warto unikać czyszczenia uszu patyczkami. Raz na dwa tygodnie można wlać do niego kilka kropel preparatu A-cerumen czy Cerumex (do kupienia w aptece bez recepty). Potem przepłukać ucho roztworem soli fizjologicznej (także bez recepty).