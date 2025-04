Stres pod kontrolą



Stresu nie da się uniknąć – to pewne. W różny sposób staramy się go rozładować: wyżywamy się na innych, przesuwamy meble, rzucamy czym popadnie albo rzucamy... się na jedzenie. Ten ostatni sposób jest łatwy i przyjemny.

Rzecz w tym, że choć zajadanie smutków daje chwilową ulgę, to jednak kiedy zdajesz sobie sprawę, że znowu pochłonąłeś/-aś za dużą ilość jedzenia, ogarniają cię wyrzuty sumienia, a dobry nastrój pryska. Jak przerwać to błędne koło?

Nie myśl o jedzeniu!

Na pewno nie pomoże powtarzanie sobie, że nie możesz się objadać. Ciągłe wypieranie myśli o jedzeniu sprawia, że myślisz tylko o nim i trudniej jest ci się powstrzymać. Koniecznie więc usuń z zasięgu ręki i wzroku wszystkie kaloryczne przekąski.

Świadomość, że twoje ulubione chipsy czy orzeszki leżą gdzieś w pobliżu, może skłonić cię do podjadania. Przecież znasz siebie: nawet jeśli masz w kuchni mnóstwo apetycznych warzyw, chętniej sięgniesz po słone paluszki niż po marchewkę…

Zamiast czekoladki – jogging bądź spacer



Gdy czujesz, że emocje biorą górę i coś byś zjadł/-a, jak najszybciej zajmij czymś umysł i ciało. Najlepiej aktywnością fizyczną. Szybki marsz, jogging, jazda na rowerze, skakanie na skakance, trzepanie dywanów, czy nawet wspomniane wyżej przesuwanie mebli, pozwalają rozładować nagromadzoną w ciele negatywną energię.

W dodatku podczas ruchu organizm wytwarza substancje przeciwbólowe i relaksujące, które dają odprężenie i ułatwiają zasypianie po nerwowym dniu. Nie żałuj więc czasu na ćwiczenia – to inwestycja nie tylko w zdrowie fizyczne, ale i w lepsze samopoczucie. I nie wykręcaj się brakiem czasu!

Nawet jeśli właśnie siedzisz przy biurku, możesz poćwiczyć ze ściskaczem – gumowym kołem do ściskania w dłoniach. Co prawda nie jest to typowa aktywność fizyczna, ale na pewno lepsze to niż sięganie co chwilę po kolejną kostkę czekolady schowanej w szufladzie biurka.

Wycisz się i porozmawiaj



W walce z objadaniem się pomóc ci może również rozmowa z bliską osobą. Wyrzucenie z siebie przykrych myśli, podzielenie się nimi z kimś życzliwym, pozwoli ci zdystansować się do zaprzątającego ci głowę problemu i uwolnić od przykrych konsekwencji tłumienia w sobie negatywnych emocji.

Kiedy problem rośnie w siłę, zgłoś się do specjalisty



Czasem problem zajadania emocji może być tak nasilony, że utrudnia normalne funkcjonowanie. Jeśli czujesz, że sobie z tym nie radzisz – notorycznie się objadasz, twoja masa ciała stale rośnie albo prowokujesz wymioty – koniecznie zwróć się do psychologa lub terapeuty.

Z objawami kompulsywnego objadania się czy skłonnościami bulimicznymi można skutecznie walczyć z pomocą specjalisty.

