Wartości odżywcze orzechów

Dziś dostępne dla wszystkich. Dawniej tylko dla bogatych. Istnieje wiele odmian orzechów. W naszym kraju najbardziej znane to włoskie, laskowe, pistacje ale brazylijskie i orzechy nerkowca też lubimy podjadać. Jeszcze do niedawna orzechy uważano za „tuczące” przekąski. Jednak obecnie specjaliści zachęcają do ich jedzenia.

Reklama

Co ciekawe? Badania wykazują, że miłośnicy orzechów nie tylko łatwiej zrzucają zbędne kilogramy, ale także łatwiej utrzymują nowa wagę. Według badań masło orzechowe zmniejsza łaknienie. Ono również sprawia, że uczucie głodu pojawia się z 2,5 godzinnym opóźnieniem. Dla porównania zjedzenie wafla ryżowego pojawienie się głodu opóźnia tylko o 30 minut.

Mimo iż tłuszcz, który znajduje się w orzechach nie jest całkowicie przyswajalny przez organizm uważa się, że może on zaspokoić apetyt na tłuszcz. Orzechy mogą zatem zastąpić np. mięso i ser.

Tłuszcze zawarte w orzechach to głównie te jednonasycone, które mają korzystny wpływ na zdrowie. Orzechy włoskie mają wysoki poziom kwasów omega-3. A o ich dobroczynnych właściwościach chyba nie trzeba się rozpisywać. Oprócz tłuszczu orzechy są także bogate w inne odżywcze składniki, takie jak:

błonnik,

minerały-wapń,

kwas foliowy,

antyoksydanty,

selen.

Co jeszcze dobrego oprócz wspomagania odchudzania powodują orzechy?

Zmniejszają ryzyko rozwoju cukrzycy II typu. Tę właściwość najbardziej wykazują orzeszki ziemne. Kobieta, która 5 razy tygodniowo spożywa masło orzechowe zmniejsza o 20% ryzyko zachorowania na cukrzycę.

Orzechy mogą zmniejszać ryzyko raka prostaty, żołądka i okrężnicy. Potwierdza to fakt iż w Indiach odsetek nowotworów okrężnicy jest mały. Dlaczego? Bowiem Indie to państwo, w którym notuje się wysokie spożycie orzechów nerkowca.

Spożywanie orzechów zapobiega chorobom serca. Specjaliści z Pensylwanii udowodnili, że wprowadzenie orzechów oraz masła orzechowego do swojej diety ma lepszy wpływ na funkcjonowanie serca niż nawet dieta niskotłuszczowa. Dziwne? Ale prawdziwe.

Dieta bogata w orzechy zmniejsza poziom LDL (zły cholesterol). Orzechy włoskie zaleca się spożywać podczas stosowania diety śródziemnomorskiej.

Dziś polecamy:

Masło orzechowe:

Składniki:

1 łyżka oleju,

2 szklanki prażonych orzechów arachidowych (nie solone)

Orzechy zmiksuj olejem. Miksuj tak długo aż uzyskasz jednolitą masę. Możesz doprawić solą.

Garstkę orzechów ziemnych zjedz, gdyż nie powodują gwałtownego wzrostu cukru we krwi. Wszystko co wywołuje gwałtowny wzrost cukru we krwi powoduje uczucie głodu a w następstwie przyrost wagi.

Reklama

Na podstawie:

„Książka kucharska” J. Carper