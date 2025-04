Nadmiar Tłuszczu może się odkładać nie tylko w talii i na biodrach, lecz także w komórkach wątroby. To zakłóca jej pracę oraz grozi wystąpieniem stanu zapalnego i zwłóknienia.

Na tropie choroby

Przy niewielkim stłuszczeniu często nie występują dolegliwości. Przy większym możesz odczuwać ciągłe zmęczenie i senność, ucisk lub ból z prawej strony pod żebrem. Jeśli masz w talii ponad 88 cm, na wszelki wypadek wybierz się na USG jamy brzusznej. Gdy okaże się, że masz problem z wątrobą, zbadaj poziom cukru, cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Istnieje ryzyko, że cierpisz na cukrzycę typu 2 lub zaburzenia przemiany tłuszczów.



I po kłopotach

Stłuszczenie wątroby może się cofnąć. Wystarczy, że schudniesz. Dlatego zacznij się więcej ruszać i zmień dietę. Unikaj tłustych mięs, smażonych potraw i słodyczy. Jedz za to więcej warzyw i produktów pełnoziarnistych. Pamiętaj jednak, żeby w ciągu miesiąca nie tracić więcej niż ok. 4 kg. Zbyt nagła utrata wagi może mieć skutek odwrotny do zamierzonego i nasilać stłuszczenie wątroby.