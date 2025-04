Czym jest układ limfatyczny?



Układ limfatyczny, do którego należą i nasze węzły chłonne, są to naczynia i narządy (wśród nich węzły chłonne, migdałki, grasica, śledziona), odpowiedzialne przede wszystkim za procesy odpornościowe w organizmie. Chłonka powstaje z płynu tkankowego i ma skład zbliżony do osocza, wzbogaconego o tłuszcze, białka (w tym immunoglobuliny) i białe krwinki. Stopniowo, poprzez coraz większe naczynia, chłonka trafia do żył.

Węzły chłonne to centra, w których rozwijają się i namnażają limfocyty. To tu identyfikowane są antygeny bakterii, wirusów, grzybów, związków chemicznych, jakie wniknęły do organizmu człowieka. Efektem jest uruchomienie skomplikowanych mechanizmów odpowiedzi immunologicznej i obrona przed chorobą. Węzły chłonne spełniają więc strategiczną funkcję.

Węzły chłonne są zgrupowane w kilku rejonach ciała. Wyróżniamy węzły: głowy i szyi (bardzo liczne, zazwyczaj drobne), nadobojczykowe, łokciowe, klatki piersiowej (tchawicze, wnękowe, śródpiersiowe), brzuszne i miednicze (liczne, towarzyszą narządom i ich naczyniom), pachwinowe i podkolanowe. Jak widać jesteśmy prawie cali pokryci węzłami.

Powiększone węzły chłonne



Przyczyn, dla których węzły chłonne są powiększone, może być wiele, oto najważniejsze:

zakażenia wirusowe , bakteryjne, rzadziej grzybicze i pierwotniakowe,

, bakteryjne, rzadziej grzybicze i pierwotniakowe, pierwotne nowotwory układu krwiotwórczego (głównie chłoniaki i zaawansowane białaczki),

inne nowotwory , głównie raki, przerzutujące do węzłów chłonnych (z płuc, żołądka, piersi, tarczycy, itd.),

, głównie raki, przerzutujące do węzłów chłonnych (z płuc, żołądka, piersi, tarczycy, itd.), choroby autoimmunologiczne – toczeń układowy, zaoalenie skórno-mięśniowe, reumatoidalne zapalenie stawów, zespół Sjogrena,

nadwrażliwość na leki (hydantoina, hydralazyna, prymidon, karbamazepina),

(hydantoina, hydralazyna, prymidon, karbamazepina), odczyny poszczepienne,

choroby spichrzeniowe (Gauchera, Fabry'ego),

sarkoidoza ,

, choroba Kawasaki.

Opisując powiększone węzły chłonne podaje się ich cechy – takie jak: lokalizacja, wielkość, konsystencja, tkliwość, przesuwalność względem sąsiednich tkanek.

Poza badaniem dotykiem, lekarz może zalecić badanie obrazowe – USG, tomografię komputerową czy też biopsję węzła chłonnego.

