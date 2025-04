Książka „Wielcy naukowcy” opisuje na przykład budowę DNA, atomu czy komputera oraz przedstawia sylwetki wielkich myślicieli od starożytności do dziś. Są wśród nich Archimedes, Dalton, Fleming, Galileusz czy Kopernik, choć w książce znaleźć można też uczonych mniej znanych, takich jak Boyle, Maxwell czy Waksman.

Wielcy naukowcy to książka ciekawa, także dlatego, że znajduje się w niej wiele kolorowych ilustracji, które tłumaczą budowę skomplikowanych urządzeń i procesów. To książka, która na pewno zainteresuje osoby ciekawe świata – nie tylko dorosłych, ale też młodych i początkujących naukowców. Młodzi ludzie mogą szukać w niej inspiracji do tego, by zostać w przyszłości wielkimi uczonymi jak Einstein czy Da Vinci.

Reklama