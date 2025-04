Wiosenny miód akacjowy

Któż z nas nie kocha wiosenno-letniego ślicznego zapachu kwitnącej robinii akacjowej? Grona białych, „motylkowych” kwiatów mają bardzo intensywny zapach i są jedynym jadanym jej elementem. Liście, owoce i kora są bowiem trujące. Na szczęście nas interesuje fakt, że jest to roślina „miododajna”. Pszczelarze często robinię nazywają białą lipą lub białą akacją.

Reklama

Miód akacjowy pozyskuje się w okresie kwitnięcia wspomnianej rośliny. Jest on zupełnie inny od wszystkich bursztynowych, czy herbacianych miodów. Jego barwa jest niebywała... Jest to miód jasnosłomkowego koloru, czasem przechodzący w słomkowożółty. W postaci lejącej znowuż, jest prawie bezbarwny. Po skrystalizowaniu przybiera biały lub kremowo-żółty kolor. Krystalizacji ulega bardzo wolno, a w postaci płynnej może pozostać przez kilka miesięcy.

Pachnie nieco mdło, z wyczuwalną nutą woni kwiatów akacjowych. Ma subtelny, ale słodki smak, toteż zyskał uznanie wśród najmłodszych konsumentów.

Kiedy miód akacjowy może pomóc?

Jak każdy miód, miód akacjowy ma zastosowanie we wspomaganiu leczenia przeróżnych dolegliwości. Podobnie do reszty miodów zdradza zbawienne oddziaływanie na nasz układ pokarmowy.

Można go stosować z powodzeniem w zaburzeniach trawienia, skurczach, zapaleniach żołądka i jelit oraz przy nadmiernej sekrecji soków żołądkowych (nadkwaśność).

Bywa pomocniczo wykorzystywany w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Usprawnia też pracę wątroby, wspomagając jej „detoksykację”. Może być stosowany u cukrzyków z łagodną postacią choroby.

Z uwagi na to, że miód akacjowy zawiera dużą ilość cukrów prostych, jest polecany przy zwiększonej aktywności naszego mózgu, zmęczeniu fizycznym, psychicznym i osłabieniu organizmu. Wykazuje działanie uspokajające, pomaga w walce z bezsennością, ale też wzmacnia nasz ustrój w chwilach wyczerpania chorobami. Zawiera substancje chroniące i usprawniające układ sercowo-naczyniowy.

Zapobiega tworzeniu się kamieni w organizmie, a więc z pozytywnymi efektami jest wykorzystywany jako profilaktyka ich występowania. Ponadto miód akacjowy stosuje się w leczeniu chorób zapalnych i bakteryjnych nerek i całego układu moczowego. Ma działanie moczopędne.

Miód ten ma niskie właściwości antybiotyczne, ale jest stosowany w walce z zakażeniami ropnymi skóry (gronkowcowymi, paciorkowcowymi, zgorzelowymi) w formie bezpośrednio przykładanych okładów. Może doprowadzić do wyleczenia.

Od dawna miód akacjowy wykorzystuje się w leczeniu schorzeń układu oddechowego. Jest pomocny w przeziębieniach, stanach zapalnych gardła i przy kaszlu.

Oto przepis na „Miksturę przeciw kaszlowi”:



sok z jednej cytryny

dwie łyżeczki gliceryny spożywczej

miód akacjowy

Sok z cytryny wymieszać w szklance z dwoma łyżeczkami gliceryny, po czym roztwór uzupełnić dolewając miodu akacjowego. Dokładnie wymieszać.

Spożywać 1 łyżeczkę 3 razy dziennie do ustąpienia kaszlu.

Źródła:

Pucek R., „Leczenie miodem czyli praktyczne wykorzystanie miodu w aptece domowej i w pielęgnacji ciała”, Baobab, Warszawa 2007

www.apis.pl

www.uwm.edu.pl

Reklama

Katarzyna Ziaja