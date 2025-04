Wirus bostoński to potoczna nazwa wirusa Coxasackie, odpowiedzialnego m.in. za chorobę bostońską (to w odniesieniu do tej choroby używana jest ta nazwa). Wirus został odkryty i opisany w 1948 roku podczas badań nad polio, które odbywały się w Coxsackie Town w stanie Nowy Jork, od którego pochodzi jego nazwa.

Wirus bostoński, a właściwie wirus Coxsackie

Wirusy Coxsackie należą do grupy enterowirusów (do tej grupy zalicza się również np. wirusy wywołujące polio). To druga, po rinowirusach, grupa wirusów najczęściej wywołująca u ludzi infekcje tego typu.

Wirusy Coxsackie dzieli się na 2 grupy:

wirusy Coxsackie typu A (odpowiadają m.in właśnie za bostonkę, krwotoczne zapalenie spojówek czy niezakaźne zapalenie opon mózgowych)

wirusy Coxsackie typu B (wywołują m.in zakaźne zapalenie mięśnia sercowego, osierdzia czy chorobę bornholmską)

Do zarażenia najczęściej dochodzi drogą kropelkową. Wirusem można zarazić się podczas kontaktu z zarażoną osobą jak również po wypiciu skażonej nim wody lub w wyniku kontaktu z kałem chorego. Na infekcję najbardziej narażone są dzieci i osoby z obniżoną odpornością.

Jak rozpoznać objawy wirusa bostońskiego (wirusa Coxsackie)?

W połowie przypadków infekcja przebiega łagodnie i bezobjawowo.

Pierwsze objawy zarażenia to najczęściej:

gorączka,

bóle gardła (czasem przypominające anginę),

bóle głowy,

bóle mięśni.

Charakterystyczne dla infekcji wirusem Coxsackie są pojawiające się podczas choroby bostońskiej bolesne, czerwone wykwity. Krostki pojawiają się na języku, błonach śluzowych jamy ustnej oraz po wewnętrznej stronie dłoni i na podeszwach stóp. Wyglądem przypominają te pojawiające się podczas ospy wietrzej, dlatego czasem łatwo jest pomylić te 2 choroby. Różnica polega na tym, że opisana wyżej lokalizacja jest bardzo charakterystyczna właśnie dla bostonki, natomiast rzadko pojawia się w przypadku ospy wietrznej.

Jak rozpoznać i leczyć chorobę bostońską?

Jakie inne choroby wywołuje wirus Coxsackie?

Oprócz choroby bostońskiej, wirusy Coxsackie odpowiedzialne są m.in za:

choroby przeziębieniowe,

infekcje gardła,

ostre zapalenie gardła (herpanginę),

chorobę bornholmską,

zapalenie opłucnej,

zakaźne zapalenie mięśnia sercowego lub osierdzia,

krwotoczne zapalenie spojówek.

