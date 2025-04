Wirus HCV odpowiada za rozwój wirusowego zapalenia wątroby typu C (WZW C). Infekcja wirusem HCV często przebiega bezobjawowo lub daje mało charakterystyczne objawy. Badanie na potwierdzenie lub wykluczenie infekcji HCV polega na wykonaniu prostego testu serologicznego. Leczenie WZW C jest w pełni refundowane i odbywa się w ramach świadczeń NFZ. Nieleczone zakażenia może prowadzić do poważnych powikłań, m.in marskości i raka wątroby. Dowiedz się więcej o objawach, sposobach leczenia i badaniach wykrywających infekcję wirusem HCV!

Jak rozpoznać objawy zarażenia HCV?

Według danych ze strony Państwowego Zakładu Higieny, ok. 200 tys. dorosłych Polaków jest zarażonych wirusem HCV. Oznacza to, że 1 na 100 osób może być zarażona! Niestety, jak pokazują dane, tylko 1 na 10 zarażonych osób jest świadoma swojej choroby.

Może to być wynik braku lub skąpych objawów infekcji. Najczęściej wymieniane dolegliwości towarzyszące infekcji HCV to:

osłabienie, przewlekłe zmęczenie, nadmierna senność, depresja, objawy podobne do grypy: bóle mięśni i stawów, niewyjaśnione stany podgorączkowe, utrata apetytu, zmniejszenie masy ciała, nudności i/lub wymioty, spadek masy ciała, powiększenie wątroby i śledziony, swędzenie skóry, żółty odcień gałki ocznej i skóry.

Jakie badanie wykrywa wirusa HCV?

Badanie na obecność wirusa HCV polega na pobraniu niewielkiej próbki krwi i sprawdzeniu za pomocą testów serologicznych, czy znajdują się w niej przeciwciała anty-HCV. Otrzymany wynik może być:

ujemny - oznacza, że we krwi nie stwierdzono obecności przeciwciał wirusa, a badany nie jest zarażony HCV.

dodatki - oznacza, że badany miał kontakt z wirusem. Dodatki wynik nie oznacza automatycznie aktualnego zakażenia HCV! W takiej sytuacji wykonuje się dodatkowe badania krwi za pomocą testu molekularnego na obecność materiału genetycznego wirusa (HCV RNA). Dopiero dodatni wynik tego testu oznaczaj, że badany jest zakażony wirusem HCV.

Jeśli stwierdzono u ciebie nosicielstwo wirusa HCV, skontaktuj się z lekarzem chorób zakaźnych. Skierowanie może wystawić ci np. lekarz rodzinny.

Dlaczego warto sprawdzić, czy jesteś nosicielem HCV?

Na czym polega leczenie HCV?

Infekcję wirusem HCV leczy się dwutorowo: niwelując towarzyszące dolegliwości i walcząc z przyczyną choroby, czyli samym wirusem za pomocą leków przeciwwirusowych. Leczenie WZW C jest w pełni refundowane w ramach tzw. "pakietów" lekowych".

WZW typu C - czy warto się leczyć?