Lekarze podejrzewają, że prawie 730 tysięcy Polaków jest zarażonych wirusem zapalenia wątroby typu C (w skrócie HCV). Tylko 30 tysięcy osób ma jednak taką pewność, bo reszta nie zrobiła badań, które mogłyby potwierdzić lub wykluczyć obecność wirusa. Ty także nie wiesz, czy zaraziłaś się HCV? Zatem koniecznie przeczytaj ten tekst!

Żółtaczka żółtaczce nierówna…

Wirusy zapalenia wątroby występują w kilu odmianach. Najczęściej mamy jednak do czynienia z typami A, B i C.

- Wirus typu A – wywołuje żółtaczkę pokarmową (nazywaną też chorobą brudnych rąk).

- Wirus typu B – powoduje zażółcenie skóry, wymioty, zapalenie wątroby (jeśli jest nawracające i ciężkie – także marskość tego organu).

- Wirus typu C – nawet przez kilkadziesiąt lat może nie dawać żadnych objawów, ale przewlekła, nieleczona infekcja może prowadzić do marskości wątroby czy rozwoju raka.

Ważne! Przed wirusami typu A i B chroni skutecznie szczepionka. Na wirusa typu C taka broń nie została jeszcze wynaleziona. Dlatego tym bardziej trzeba unikać sytuacji, które mogą prowadzić do zarażenia. A w razie infekcji jak najszybciej rozpocząć leczenie.

Kogo może zaatakować wirus typu C?

HCV roznosi się przez krew. Do zakażenia dochodzi, gdy zainfekowana wirusem krew zostanie wstrzyknięta albo wniknie przez uszkodzoną skórę czy błony śluzowe. Może się tak stać podczas:

- współżycia bez prezerwatywy;

- zabiegów u fryzjera lub kosmetyczki, w salonie tatuażu, gabinecie stomatologicznym, a także w szpitalu – gdy zostaną użyte źle wysterylizowane narzędzia.

Ważne! Zarażenie może być też wynikiem transfuzji lub przyjmowania preparatów krwiopochodnych sprzed 1993 roku. Wtedy bowiem nie kontrolowano jeszcze pod kątem HCV krwi wykorzystywanej do zabiegów.

Proste badanie rozwieje wątpliwości

U większości osób infekcja rozwija się bezobjawowo przez 5–20 lat. Takie przewlekłe zapalenie może prowadzić do marskości wątroby czy raka. Aby się przed nimi uchronić, warto wykryć HCV na jak najwcześniejszym etapie. W tym celu bada się krew na obecność przeciwciał HCV (ze skierowaniem bezpłatnie, prywatnie ok. 30 zł).

Ważne! W razie wykrycia przeciwciał trzeba zrobić kolejne badania. Dzięki nim można ustalić, czy taki wynik to tylko pozostałość po infekcji, którą organizm sam już zwalczył, czy też świadectwo trwającej choroby. W tym drugim wypadku konieczne będą testy (również z krwi), które pozwolą dobrać najskuteczniejsze dla pacjenta leki.