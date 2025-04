Biegunka, gorączka, nudności, złe samopoczucie i żółknięcie skóry – te objawy pojawiły się u 13 osób, które w Szwecji zjadły mrożone truskawki. Okazało się, że wszyscy zachorowali na żółtaczkę, czyli wirusowe zapalenie wątroby typu A.

Mrożonki z żółtaczką



Portal Food Safety News informuje, że 13 osób zachorowało w Szwecji na wirusowe zapalenie wątroby typu A po zjedzeniu importowanych z polski mrożonych truskawek. Konsumenci spożyli je bez obróbki termicznej, w formie deserów i smootie. 9 osób płci żeńskiej i 4 męskiej w wieku 11-92 lata trafiło do szpitala. Sprawę bada między innymi Szwedzka Agencja Zdrowia Publicznego.

Truskawki zostały sprowadzone do Szwecji z Polski przez jednego hurtownika, który następnie sprzedał je różnym restauracjom i dostawcom żywności. Są one obecnie wycofywane ze sprzedaży. Wciąż jednak nie wycofano wszystkich partii i mogą być one dostępne dla kupujących.

Żółtaczka – objawy



Żółtaczka pokarmowa, czyli WZW typu A, to tak zwana dolegliwość brudnych rąk. Wywołuje ją wirus HAV. Możemy się nią zarazić poprzez wypicie zanieczyszczonej wirusami wody lub zjedzenie zakażonych pokarmów.

Co ważne, podgrzanie jedzenia przez minutę w temperaturze 85°C zabija wirusa.

Wirus wylęga się w organizmie średnio około miesiąca. Początkowo chory ma objawy grypopodobne, a także nudności i biegunkę. Potem daje się u niego zauważyć zżółknięcie skóry i twardówek oczu. Objaw ten znika po około miesiącu.

U zakażonego pojawiają się dodatkowe objawy, które zwykle mijają po kilku dniach:

bóle brzucha, mięśni i stawów,

gorączka,

brak apetytu,

osłabienie,

złe samopoczucie,

ciemny mocz i odbarwiony stolec,

świąd skóry.

Aby ochronić się przed żółtaczką, można zaszczepić się na WZW A, a także należy przestrzegać higieny: myć ręce i żywność (owoce i warzywa), a mrożonki poddawać obróbce termicznej.

