1. Wirus HPV - co to takiego?

Wirus HPV po polsku nazywany jest wirusem brodawczaka ludzkiego, po angielsku zaś Human Papilloma Virus, ale częściej używa się skrótu utworzonego z pierwszych liter, czyli HPV. Naukowcy odkryli aż 200 wariantów tego wirusa. Najgroźniejsze, bo powodujące raka, są tzw. typy onkogenne. Oznaczono je numerami: np. 16, 18, 31, 33 i 45. To właśnie spowodowana przez nie infekcja może prowadzić do powstania raka szyjki macicy.

2. W jaki sposób dochodzi do zarażenia?

Wirus HPV przenosi się głównie drogą płciową, dlatego może się nim zarazić każda aktywna seksualnie osoba. Najczęściej do zakażenia dochodzi u kobiet rozpoczynających współżycie, czyli w wieku od 16 do 26 lat. Nosicielami wirusa są kobiety i mężczyźni. Ale panowie bardzo rzadko mają z tego powodu zdrowotne problemy.

3. Dlaczego wirus HPV powoduje nowotwory?

Wirus przez lata może tkwić w ukryciu, czekając na dogodny do ataku moment, np. na okres obniżonej odporności. Jeżeli organizm nie potrafi się rozprawić z wirusem, infekcja przechodzi w tzw. stan przetrwały. To zaś może prowadzić do zmian w budowie komórek nabłonka pokrywającego szyjkę macicy, a w efekcie – do rozwoju nowotworu.

4. Jak się bronić przed rakiem szyjki macicy?

Nie ma lekarstwa, które pozwoliłoby raz na zawsze pozbyć się z organizmu wirusa HPV. Żeby wykluczyć lub potwierdzić ewentualne nieprawidłowości, trzeba co roku robić cytologię. Dzięki niej można wykryć zmiany w komórkach nabłonka szyjki macicy – zarówno te, świadczące o już istniejącym nowotworze, jak i te, które dopiero wskazują na możliwość jego rozwoju. Dalsze postępowanie zależy od wyników cytologii. W razie potrzeby lekarz kieruje pacjentkę na testy diagnostyczne na HPV (próbkę do badania pobiera się podobnie jak przy cytologii) lub kolposkopię (oglądanie szyjki macicy pod mikroskopem).

5. Kto powinien zaszczepić się przeciw HPV?

Od 2008 roku szczepionka przeciw HPV jest zalecana w ramach Programu Szczepień Ochronnych. Ta forma profilaktyki jest skierowana przede wszystkim do dziewcząt, które jeszcze nie rozpoczęły współżycia (od 11–12 lat). Szczepiąc je, dajemy prezent na wagę życia. Siebie także możemy w ten sposób obdarować. Badania dowodzą bowiem, że szczepionka daje wysoką odporność na HPV również u kobiet do 55. roku życia. W wyborze preparatu pomoże ginekolog. Szczepionka nie jest refundowana. Aby uzyskać odporność, trzeba przyjąć trzy dawki. Każda z nich kosztuje 450–500 zł.

Na podstawie artykuły Diany Ożarowskiej-Sady/"Przyjaciółka"