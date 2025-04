Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa poinformowała o 3 osobach zakażonych wirusem Lassa, z których jedna zmarła. Ofiarą był noworodek z miasta Luton. Rozpoznane przypadki gorączki Lassa w Wielkiej Brytanii dotyczą jednej rodziny i są związane z niedawną podróżą do Afryki Zachodniej. Aktualnie wiele osób z otoczenia chorych (rodzina, znajomi i personel medyczny) jest pod obserwacją. Nie ma doniesień o kolejnych zakażeniach lub zgonach.

Czym jest gorączka Lassa?

Gorączka Lassa to wysoce śmiertelna choroba wirusowa, powodowana przez wirusa z rodziny Arenaviridae. Jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny, choroba występuje przede wszystkim w Afryce Zachodniej, a głównym rezerwuarem wirusa są szczury. Do zakażenia człowieka może dojść przez kontakt z chorą lub zakażoną osobą, zarówno drogą oddechową, jak i pokarmową.

Choroba może się szerzyć również drogą płciową oraz poprzez kontakt uszkodzonej skóry lub śluzówek z krwią, wydzielinami i wydalinami zakażonego zwierzęcia lub człowieka. Gorączka krwotoczna Lassa występuje w zachodniej Afryce, ale z uwagi na szczególną zakaźność oraz łatwość przenoszenia stwarza zagrożenie zawleczenia do wszystkich innych krajów świata – informuje Główny Inspektorat Sanitarny.

Jakie są objawy zakażenia wirusem Lassa?

Aż 80% przypadków infekcji przebiega bezobjawowo. Zakażenie wirusem Lassa u pozostałych może powodować ostre objawy:

złe samopoczucie,

ból głowy,

gorączka,

bóle głowy,

ból gardła,

bóle mięśniowe,

biało-żółte naloty na migdałkach (pęcherzyki, owrzodzenia),

ból brzucha,

wymioty,

biegunka,

ból w klatce piersiowej,

objawy krwotoczne (krwawienie z ust, nosa, przewodu pokarmowego),

niskie ciśnienie krwi.

Okres inkubacji wirusa Lassa, czyli czas od zakażenia do wystąpienia symptomów, trwa zwykle 7-15 dni.

Jak groźny jest wirus Lassa?

Jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny, wirus stwarza zagrożenie dla innych krajów, ponieważ cechuje go szczególna zakaźność oraz łatwość przenoszenia. Według informacji urzędu, około 15% osób hospitalizowanych chorych na gorączkę Lassa umiera, pomimo leczenia. Natomiast zdaniem ekspertów Centers for Disease Control and Prevention śmiertelność wśród wszystkich zakażonych wirusem wynosi 1%.

Szybkie podanie leków antywirusowych jest skuteczne. Głównym środkiem zapobiegawczym jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny – informuje Główny Inspektorat Sanitarny.

Źródła:

Główny Inspektorat Sanitarny,

UK Health Security Agency (UKHSA),

BBC News,

The Guardian.

