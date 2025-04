Właściwości i objawy niedoboru potasu - dlaczego warto je znać?

Potas, jeden z najważniejszych elektrolitów, pełni w organizmie człowieka szczególnie ważne funkcje. Jego niedobór może niekorzystnie wpłynąć na stan naszego zdrowia. Warto zatem poznać jego moc!



Jakie jest dzienne zapotrzebowanie na potas?

Dzienne zapotrzebowanie na potas dla dorosłego człowieka wynosi ok. 3,5 g. Zazwyczaj pokrywa go właściwie zbilansowana dieta. Jednak nie zawsze jest to możliwe, zwłaszcza w okresie letnim, gdyż jest on wydalany aż w 90% z moczem, a podczas wzmożonego wysiłku fizycznego również z potem.

Co może wpłynąć na obniżony poziom potasu?

Na utratę potasu jesteśmy narażeni zwłaszcza podczas długotrwałych wymiotów i biegunek. Istnieje również takie ryzyko, jeśli nadużywamy kawy czy alkoholu. Przyczynia się do tego nie tylko wysiłek fizyczny połączony z intensywnym poceniem, lecz także stosowanie diety odchudzającej. Zazwyczaj jednak prozaiczną przyczyną niedoboru wszelkich pierwiastków jest źle zbilansowana dieta.

Jakie są objawy niedoboru potasu?

Oznaką niedoboru potasu jest:

ogólne osłabienie,

zmęczenie,

podenerwowanie,

apatia,

opuchnięte nogi czy ręce,

nadciśnienie,

nieregularne bicie serca,

skurcze mięśni nóg ( pojawiające się podczas wysiłku czy w upały),

problemy z przemianą materii, np. zaparcia.

Jeśli zauważymy u siebie jakiekolwiek niepokojące objawy, warto udać się na badanie krwi.

Jakie produkty spożywcze są dobrym źródłem potasu?

Potas występuje praktycznie we wszystkich produktach, poza tłuszczami i cukrami. Dobre źródło potasu stanowią ponadto:

nasiona roślin strączkowych : fasola, groch, soczewica, cieciorka, soja, bób;

: fasola, groch, soczewica, cieciorka, soja, bób; świeże owoce : banany, pomarańcze, morele, truskawki, kiwi, figi i grejpfruty;

: banany, pomarańcze, morele, truskawki, kiwi, figi i grejpfruty; warzywa: pomidory, kapusta, kalafior, szpinak;

pomidory, kapusta, kalafior, szpinak; ryby: łosoś, flądra, tuńczyk, sardynki.

Dbanie o właściwy poziom potasu powinno wejść w rutynę dnia codziennego. Droga do zdrowia i wewnętrznej harmonii jest prosta – zmiana trybu życia, pozytywne nastawienie i zdrowa dieta, bogata w cenne, odżywcze składniki.

