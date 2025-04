Spis treści:

Utrata węchu (anosmia), czyli brak powonienia, to jeden z rodzajów zaburzenia węchu. Brak węchu najczęściej jest przemijający spowodowany infekcją wirusową (jak przeziębienie, katar, zapalenie zatok) lub alergią. Innymi przyczynami braku węchu są:

Brak węchu ma istotny wpływ na nasze życie. Osoby cierpiące na brak powonienia skrążą się na niekorzystny wpływ tego zaburzenia na ich codzienne funkcjonowanie i samopoczucie psychiczne. Powonienie służy człowiekowi już od narodzin – pozwala rozpoznać noworodkowi matkę i ma wpływ na uruchomienie odruchu ssania, bierze udział w tworzeniu więzi emocjonalnych, powstawaniu wspomnień, ale też odgrywa ogromną rolę w ostrzeganiu przed zagrożeniami (zepsutym jedzeniem, pożarem lub wyciekiem gazu). Węch wreszcie pozwala nam czuć smaki, zatem jego zaburzenia nie pozostają bez wpływu na jedzenie i apetyt.

Niedawno naukowcy z Uniwersytetu Sussex i Uniwersytetu Oksfordzkiego odkryli zjawisko nazwane anosmią pozauwagową, oznaczającą czasową utratę węchu w przypadku przeciążenia aktywności poznawczej mózgu. Innymi słowy, gdy koncentrujemy się na mocno obciążających mózg zadaniach, tracimy zdolność czucia zapachów. Świadomość węchowa zatem w dużym stopniu zależy od uwagi. Jeśli naszą uwagę pochłoną określone zadania, możemy przegapić ważne sygnały węchowe mówiące o zagrożeniu – uważają naukowcy.

Anosmia jest tymczasowa lub trwała. Do tymczasowej utraty węchu prowadzą alergia i niektóre infekcje, jak przeziębienie. Trwałe pozbawienie powonienia może wystąpić w wyniku poważniejszych stanów: uszkodzenia mózgu lub nerwów, np. w wyniku urazu głowy, guza mózgu, zwyrodnienia struktur mózgu w starszym wieku. Nieodwracalną utratę węchu może spowodować również zakażenie drobnoustrojami poprzez uszkodzenie nerwów (np. wirusem opryszczki).

Gdy zauważymy u siebie brak węchu, który nie jest spowodowany katarem, należy zgłosić się do lekarza. W celu rozpoznania przyczyn zaburzenia węchu przeprowadza się badanie drożności nosa, testy węchowe, elektrofizjologiczne potencjały węchowe, badania obrazowe, jak tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny.

Leczenie braku węchu jest zależne od przyczyny. W przypadku przeziębienia, problem ustępuje po wyleczeniu infekcji. Można stosować leki obkurczające błonę śluzową nosa w postaci aerozolu, inhalacje oraz przepłukiwanie nosa roztworem soli fizjologicznej lub wodą morską (więcej: Domowe sposoby na katar: inhalacje, okłady i przepisy ). W alergii stosuje się leki przeciwhistaminowe oraz donosowe glikokortykosteroidy.

W niektórych przypadkach, gdy występuje brak węchu, stosuje się terapię doustnymi glikokortykosteroidami przez 1-3 tygodni. W przypadku infekcji bakteryjnych, leczenie opiera się na podawaniu antybiotyków. Jednak czasami leki mogą nie wystarczyć, wtedy konieczna może być operacja chirurgiczna. Jej celem jest usunięcie przyczyny zaburzeń węchu, np. polipów lub guza. W leczeniu utraty węchu ważne jest także unikanie czynników drażniących drogi oddechowe, jak dym papierosowy i alergeny.

Brak węchu, obok gorączki i kaszlu, jest wymieniany jako główny objaw zakażenia koronawirusem. U części pacjentów brak powonienia utrzymuje się przez wiele miesięcy od wyleczenia infekcji. Utrata węchu może występować samodzielnie, jako pierwszy symptom choroby, nie musi jej towarzyszyć zatkany nos czy katar - inaczej niż w przypadku przeziębienia, gdzie brak węchu występuje wraz z zalegającą wydzieliną.

Choć mechanizm utraty węchu u zakażonych koronawirusem nie jest w pełni poznany, to jednak wiadomo, że SARS-CoV-2 chętnie atakuje jamę nosową. Powoduje obrzęk błon śluzowych w miejscu występowania węchowych komórek nerwowych i najprawdopodobniej z tego powodu pojawia się nagła utrata węchu u tych pacjentów.

W przeciwieństwie do utraty węchu spowodowanej zwykłym przeziębieniem, w przypadku zakażenia koronawirusem objaw może utrzymywać się znacznie dłużej. Nie wiemy na razie, czy może on być trwały.

W przypadku zakażenia koronawirusem brak węchu pojawia się nagle. U wielu chorych równie nagle ustępuje po ok. 1-2 tygodniach.