Według powszechnej opinii kąpiel w basenie termalnym nie tylko leczy różne schorzenia, ale również zapobiega chorobom oraz stanowi doskonały sposób na relaks. Termy swoją popularność wśród Polaków zawdzięczają w głównej mierze walorom zdrowotnym. Wody pochodzące z głębi ziemi zawierają mnóstwo cennych pierwiastków i minerałów, co czyni je idealnym rozwiązaniem wielu chorób.

Co zawierają wody termalne?



Organizm ludzki w około 90% składa się z wody, dlatego też lekarze zalecają codzienne spożycie przynajmniej trzech litrów płynów w celu odpowiedniego nawodnienia i oczyszczenia. Dobry wpływ na nasz organizm mają również wody termalne, bogate w minerały, które wydobywane są z głębokich warstw ziemi. Woda dzięki zamknięciu pomiędzy warstwami skał pochłania liczne związki chemiczne, które wpływają na prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

Do grupy pierwiastków niezbędnych ludzkiemu organizmowi należą: potas, krzem, żelazo, magnez, siarka, chrom, mangan, lit, selen czy wapń. Wszystkie z tych pierwiastków znajdziemy w wodach termalnych, w różnych stężeniach. Najwięcej jest wapnia, który przeciwdziała m.in skurczom mięśni oraz działa rozluźniająco.

Jak wody termalne wpływają na zdrowie?

Kąpiele w wodach termalnych, dzięki zawartości wspomnianych składników, usprawniają pracę serca, podkręcają metabolizm, eliminują bóle mięśni i stawów, stabilizują tętno, obniżają poziom stresu, regulują gospodarkę hormonalną w organizmie, pomagają pokonać bezsenność, stabilizują system nerwowy. Baseny termalne polecane są również w okresie rekonwalescencji po przebytych operacjach lub chorobach. Wody termalne dobrze wpływają też na kondycję skóry, ujędrniając ja i wygładzając. Ponadto pomagają przy problemach z trądzikiem, regulują nawilżenie skóry, a także działają kojącą

i usprawniają proces regeneracji.

Wybieramy dobre termy



Na terenie Polski znajdziemy mnóstwo obiektów umożliwiających skorzystanie z dobrodziejstwa, jakim są wody termalne. Ważną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, korzystając z danego obiektu, jest rodzaj wód termalnych oraz ich skład chemiczny.

Jeżeli masz zamiar zredukować nadciśnienie lub poprawić krążenie – najlepszym rozwiązaniem są baseny z wodami solankowymi. Wody siarczkowo-fluorowe doskonale wpływają na obniżenie stresu, łagodzą objawy nerwicy oraz wspomagają leczenie chorób układu nerwowego. Ten rodzaj wód zalecany jest również w przypadku chorób stawów i schorzeń ortopedycznych, wpływają one również na szybki powrót do kondycji po złamaniach.

Do term na Podhale

Poza różnorakimi właściwościami leczniczymi wody termalne to doskonały sposób na relaks i zabawę, dlatego też planując wyjazd urlopowy wybierz miejsce, gdzie znajdują się kompleksy oferujące taką ofertę. Jednym z obszarów turystycznych, gdzie można skorzystać z kąpieli w termach i wypocząć, jest niepodważalnie Podhale, na którego terenie są 4 różne kompleksy. Pierwszy odwierty na tym terenie wykonano w 1981 roku na głębokość 3240-5261m. Woda wydobywana z odwiertu posiada unikalny i zróżnicowany skład fizykochemiczny oraz niską zasadowość, co ma zbawienne działanie na wielu schorzeń.

W skład wody termalnej wchodzą między innymi jony potasu, magnezu, wapnia, sodu, żelaza czy siarki o łącznej sumie ok. 2500 mg dm3. Dla każdego z nas zdrowie jest bardzo cenne, dlatego też warto korzystać z tego, co dała nam natura. Planując wyjazd rekonwalescencyjny lub urlopowy, proponujemy wybór regionów, które oferują skorzystanie z kąpieli w wodach termalnych.

