Wolne rodniki tlenowe są cząsteczkami, które bardzo chętnie reagują z innymi substancjami w ludzkim organizmie. W pewnych sytuacjach może mieć to negatywne konsekwencje w postaci uszkodzenia komórek. Stąd zrodził się mit, mówiący, że należy zwalczać je za wszelką cenę przez przyjmowanie dużych ilości antyoksydantów. Badanie nad fizjologią serca udowadnia, że wolne rodniki są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej „pompy”.

„Jak zwykle jest to przykład, że we wszystkim potrzebny jest umiar. W normalnych warunkach wolne rodniki działają jako ważne substancje sygnałowe, natomiast bardzo wysokie i długotrwałe wzrosty ich stężenia mogą prowadzić do chorób.” - tłumaczy prof. Håkan Westerblad, prowadzący te badania.

Organizm człowieka pod wpływem stresu aktywuje układ sympatyczny, który pobudza z kolei specjalne receptory na powierzchni komórek mięśnia sercowego – tzw. receptory β – adrenergiczne. One powodują szereg zmian w komórce prowadzących do intensywniejszego skurczu kardiomiocytów i silniejszego bicia całego serca.

W badaniu naukowcy udowadniają, że pobudzenie receptora β – adrenergicznego powoduje również zwiększoną produkcję wolnych rodników, co przyczynia się także do zwiększonej kurczliwości serca. Potraktowanie komórek mięśnia sercowego antyoksydantami powodowało zmniejszenie efektu pobudzenia i słabsze bicie serca.

„Wolne rodniki odgrywają bardzo ważną rolę, ponieważ sprawiają, że serce w sytuacjach stresowych jest w stanie pompować więcej krwi.” - podsumowuje prof. Westerblad - „Z drugiej jednak strony przewlekły stres może prowadzić do chorób serca i podwyższony poziom wolnych rodników może stanowić jedną z przyczyn takiego stanu.”

