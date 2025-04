Dieta kobieca to dieta zasadowa

Istnieje szereg produktów, które obniżają naszą odporność, a przez to czynią kobiecy organizm bardziej podatnym na infekcje i zakażenia. Wrogiem numer jeden dla układu rozrodczego kobiety jest słodki nabiał oraz samo mleko.

– Okazuje się, że istnieje silny związek między spożywaniem mleka i jego przetworów, a rozmaitymi zaburzeniami układu rozrodczego kobiet, takich jak guzy, torbiele jajników, upławy z pochwy i infekcje, a także z bólami menstruacyjnymi i obfitym krwawieniem – twierdzi dietetyczka Anna Grzechowiak, współpracująca z dystrybutorem komputerów cyklu Lady-Comp, Baby-Comp i Pearly.

Na liście produktów niekorzystnie wpływających na układ rozrodczy kobiet znajdują się również cytrusy i niektóre warzywa (np. sałata, pomidory, ogórki) spożywane zimą. Produkty te w okresie zimowym wychładzają organizm i dodatkowo obniżają odporność.

– Unikajmy też mrożonek (nie niosą ze sobą wartości energetycznej), a także wody mineralnej i napojów gazowanych, czarnej kawy czy herbaty. Te ostatnie zakwaszają nasz organizm i mocno go wyziębiają – wyjaśnia ekspertka. I dodaje: – Przede wszystkim należy pilnować, by nie zakwaszać organizmu. I nie chodzi tu o pH w drogach rodnych – te musi być kwaśne.

Kobietom, które borykają się z problemem grzybicy narządów rodnych, mają wyziębiony układ pokarmowy, bo jedzą za dużo nabiału, sztucznego cukru, chleba, zaleca się spożywanie jedzenia zasadowego, do którego zalicza się: warzywa, kaszę jaglaną, rośliny strączkowe. Taką dietę określa się mianem diety antygrzybiczej.

Dieta dobra na poczęcie

Problemy zajściem w ciążę często zmuszają kobietę do skupienia się na własnym ciele i bycia uważnym na wysyłane przez nie sygnały. Warto też by przemyślała swój sposób odżywiania; zwłaszcza gdy od miesięcy na próżno stara się o dziecko.

– Jeżeli kobieta długo nie może zajść w ciążę, a nie ma przeszkody stricte medycznej, np. związanej z nieprawidłowościami cyklu, to często taki stan rzeczy jest wynikiem niedoborowego organizmu kobiety – wyjaśnia dietetyczka. Co to oznacza? Ekspertka wyjaśnia: – Kobieta nie ma nadmiaru, który mogłaby przekazać dziecku. Mówiąc bardzo obrazowo: jej drogi rodne to zamrażalka, a nie ciepły inkubator, który sprzyja zagnieżdżeniu się zarodka. Dieta na poczęcie ma na celu ogrzanie dróg rodnych kobiety i ich wzmocnienie przez właściwe odżywianie. Podstawą są tutaj przynajmniej trzy ugotowane posiłki dziennie, w tym ciepłe śniadania (np. kasza), ciepłe obiady obfitujące w ryby i fasolki, oraz ciepłe kolacje (np. w postaci zupy).

Na organizm kobiety pozytywnie wpływają również wszelkiego rodzaju kasze, zwłaszcza jaglana, a także gotowane, duszone, pieczone, sezonowe warzywa. Spożywajmy zupy warzywne, ryby. Unikajmy wszelkiego rodzaju sztucznych dodatków i uważajmy na mięso hodowlane.

– Pędzone mięso z ferm hodowlanych, zawiera dużą ilość chemikaliów, sterydów i leków. Panie, które preferują hodowlany drób, mogą doświadczyć problemów z gospodarką hormonalną. W tym miejscu warto także dodać, że soja, która ze względu na zawartość fitoestrogenów w budowie podobnych do estradiolu jest polecana kobietom w okresie menopauzalnym, nie jest już tak korzystna dla pań w innym okresie życia – tłumaczy Anna Grzechowiak

Słodkie przekąski, nadmiar nabiału czy brak ciepłych posiłków w ciągu dnia może skutkować problemami natury kobiecej. Powrót do naturalnego, tradycyjnego sposobu odżywiania zapewni optymalne zdrowie, także w sferze intymnej.

