Wprowadzenie do muzykoterapii

Wprowadzenie do muzykoterapii to podręcznik skierowany nie tylko do pedagogów, lecz także do wszystkich zainteresowanych zastosowaniem muzykoterapii w rozwiązywaniu własnych problemów. Ludwika Konieczna-Nowak oprócz opisu dostępnych technik i metod, skupia się również na indywidualnym dostosowaniu terapii do cech pacjenta.