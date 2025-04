Co to jest wrzodziejące zapalenie jelita grubego?

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (łac. colitis ulcerosa) to choroba zapalna błony śluzowej odbytnicy lub odbytnicy i okrężnicy, szerząca się w sposób ciągły z wytworzeniem owrzodzeń powierzchniowych na warstwie błony śluzowej.

Jakie są pierwsze objawy choroby?

Pierwszym i najczęstszym objawem towarzyszącym we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego jest biegunka z domieszką krwi w kale licząca do 20 wypróżnień na dobę, niekiedy z uczuciem bólu. U chorych, u których stan zapalny ograniczony jest wyłącznie do odbytnicy biegunka może nie występować a wiodącym objawem będzie pojawienie się krwi w kale. Do pozostałych objawów tej choroby zalicza się: utratę masy ciała, ogólne osłabienie organizmu, bolesne skurcze w jamie brzusznej, gorączka, brak apetytu oraz nudności i wymioty.

Czytaj też: Czy wrzody żołądka mogą przekształcić się w raka?

Etapy choroby

Choroba charakteryzuje się występowaniem zaostrzeń i remisji, występujących w sposób przewlekły. Ostre rzuty zaostrzeń wywołane są zazwyczaj przez stres psychiczny, zmiany w sposobie odżywiania, leki przeciwbólowe, zakażenia jelit i innych narządów leczone antybiotykami.

Rozpoznanie choroby

Najczęściej stosowanym badaniem obrazującym stany zapalne jelita jest kolonoskopia (jest ona badaniem endoskopowym pozwalającym na dokładną ocenę stanów zapalnych jelita i ich rozległości. Polega ono na wprowadzeniu przez odbyt specjalnego wziernika zakończonego kamerą i przesłaniu obrazu na zewnątrz)

Formy leczenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

Główną formą leczenia CU jest leczenie farmakologiczne, jednakże oprócz zażywania odpowiednich leków ważna jest również dieta.

Polecamy: Dieta we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego

Reklama