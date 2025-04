Mity na temat leczenia

Osoby zakażone wirusem HIV często boją się rozpoczęcia leczenia AVR. Dzieje się tak za sprawą wielu mitów, które narosły wokół tego tematu. Przede wszystkim powinieneś wiedzieć, że leki antyretrowirusowe nie są bardziej szkodliwe niż inne dostępne na rynku medykamenty przyjmowane na różne schorzenia. Każdy lek ma swoje działania uboczne (to znaczy może na coś zaszkodzić), niemniej jednak działania niepożądane występują jedynie u niewielkiej grupy pacjentów. Warto jednak wiedzieć, że leki antyretrowirusowe dopuszczane są do powszechnego użytku po krótkim okresie badań klinicznych. Dlatego lepiej znane są działania niepożądane (także te późne) powodowane przez leki, które stosowane są od wielu lat.

Co prawda, nie można przewidzieć, jak pacjent zareaguje na określony lek. Każdy organizm jest inny. Można natomiast zaplanować odpowiednie leczenie, biorąc pod uwagę przebyte choroby oraz inne czynniki i w ten sposób zmniejszyć ryzyko wystąpienia ewentualnych działań niepożądanych.

Wskazania do rozpoczęcia leczenia AVR

Zalecenia dotyczące leczenia antyretrowirusowego ustalane są przez ekspertów – klinicystów i naukowców – na podstawie wiedzy dotyczącej przebiegu terapii pochodzącej z różnych rejonów świata. Owe rekomendacje są na bieżąco weryfikowane oraz aktualizowane. Istnieją także zalecenia międzynarodowe, tworzone na przykład przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), ale poszczególne kraje, na podstawie także własnych obserwacji i doświadczeń, tworzą też własne rekomendacje. Polskie zalecenia opracowane przez Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS są opublikowane na stronie internetowej Towarzystwa (http://www.ptnaids.info).

Aktualne rekomendacje zalecają bezzwłoczne rozpoczęcie leczenia AVR w przypadku spadku liczby komórek CD4 poniżej 200 komórek/ mm3, a także w każdym przypadku wystąpienia chorób wskaźnikowych AIDS.

