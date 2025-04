Szczelina odbytu

Szczelina odbytu jest uszkodzeniem błony śluzowej (tzn. najbardziej powierzchniowej warstwy skóry). Takie owrzodzenie powstaje najczęściej u ludzi cierpiących na zaparcia, wskutek wydalania twardej masy kałowej.

Zdarza się, że powstała w ten sposób ranka zostaje zakażona przez bakterie i staje się źródłem stanu zapalnego, co dodatkowo utrudnia proces gojenia się rany. Niestety zakażenie może postępować prowadząc do powstania ropnia i przetoki (nieanatomicznego połączenia kanału odbytu ze skórą). W takich przypadkach gojenie się rany może trwać nawet 8 tygodni i więcej.

Typowymi dla tej choroby dolegliwościami jest ból (zwłaszcza przy oddawaniu stolca) i drobne krwawienie, widoczne na papierze toaletowym. Leczenie polega na zmianie diety (w celu rozmiękczenia stolca) i stosowaniu preparatów o działaniu miejscowym – przeciwbólowym i odkażającym.

Ropień odbytu

Ropień jest to „zbiornik” z ropą, składającą się z martwych komórek, który powstaje w wyniku infekcji bakteryjnej. Tkanką szczególnie podatną na tego typu zakażenia są gruczoły zlokalizowane w kanale odbytu.

W zależności od rodzaju zakażenia i stanu układu odpornościowego ropień może ulegać regresji lub się powiększać. Co więcej, w niektórych przypadkach dochodzi do „przebicia się” zbiornika ropy przez skórę odbytu – mówimy wtedy o przetoce. Ropnie odbytu i przetoki towarzyszą także rzadkiemu schorzeniu - chorobie Leśniowskiego-Crohna .

W przeciwieństwie do szczelin odbytu, ból wywołany przez ropień nie jest związany z oddawaniem stolca. Kolejną różnicę stanowi występowanie ogólnych objawów zapalenia, tzn. gorączki, dreszczy i złego samopoczucia.

Leczenie polega na nacięciu ropnia i opróżnieniu go z zakażonej treści. Bardziej skomplikowane może być leczenie przetoki, które wymaga założenia drenażu i operacyjnego jej usunięcia.

Świąd odbytu

Odczucie świądu jest dolegliwością subiektywną. Przyczyną występowania takiego stanu może być nieprzestrzeganie zasad higieny, zwłaszcza u osób z nadwagą, a także podrażnienie skóry i małe ranki u osób cierpiących na zaparcia. Co ciekawe u 45-70% osób nie udaje się ustalić przyczyn pojawienia się tego objawu. U takich pacjentów często stwierdza się natomiast nadwrażliwość, nerwowość i niską odporność na stres.

Źródło: „Chirurgia” pod red. W.Noszczyka PZWL 2005

