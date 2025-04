Wszawica jest powszechnie uważana za zjawisko wstydliwe, bo jest kojarzona z brudem i biedą. Niesłusznie. Wszy występują na całym świecie - przenoszą się przez grzebienie, czapki, szaliki, bieliznę pościelową, w autobusach, tramwajach.

- Wszy mają się całkiem dobrze, niezależnie od ustroju - uważa Wiesław Rozbicki, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. I dodaje: - Wiemy od tym od rodziców, którzy do nas dzwonią. Kiedy dzwonimy do przedszkoli, z obawy przed złą opinią, mówią że problemu nie ma.

Najwięcej przypadków zakażeń wszawicą jest w szkołach i przedszkolach. W przypadku wykrycia przypadków tej choroby, dyrekcja szkół i przedszkoli apeluje do rodziców o nieprzyprowadzanie dzieci z gnidami i wszami. Jednak to jedyne, co mogą zrobić. Od procedur kontrolowania głów dzieci (dwa razy w roku szkolnym) odstąpiono w 2004 r. Powodem była ostra krytyka tych kontroli - chodziło o sposób ich przeprowadzania. Głowy uczniów i przedszkolaków były sprawdzane grupowo, a później dzieci z wszami były wytykane palcami. Obecnie, aby pielęgniarka szkolna mogła zrobić przegląd głów swoich podopiecznych, musi uzyskać zgodę ich rodziców.

Wszawica jest chorobą pasożytniczą, nie ma więc obowiązku zgłaszania jej do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Z rejestru chorób zakaźnych wykreślono ją w 2008 r.

Polecamy: Jak walczyć ze wszawicą?

Źródło: Gazeta Wyborcza, 29.11.2012 r./ mk

Reklama