Wymioty to reakcja organizmu na szkodliwe substancje i zarazki, które znalazły się w żołądku. Ale nie tylko. Steruje nimi układ nerwowy, więc zdarzają się i starszym, i młodszym dzieciom, także ze zdenerwowania, strachu lub np. po wstrząśnieniu mózgu.

Wymioty u noworodka - Przyczyny

1. Błąd dietetyczny (zatrucie).

2. Infekcja.

3. Katar (wydzielina z nosa spływająca po tylnej ścianie gardła).

4. Uporczywy kaszel.

5. Alergia.

6. Nietolerancja leków.

7. Pasożyty.

8. Stres.

9. Choroba lokomocyjna.

10. Inne choroby.

Wymioty u noworodka - Leczenie

Dziecko nie potrafi zinterpretować własnego samopoczucia, dlatego wymioty są dla niego niemiłym zaskoczeniem. Starsze jak najszybciej pochyl nad miską albo ubikacją. Dzięki temu się nie zachłyśnie, a wymiociny nie dostaną mu się do nosa. Gdy będzie już po wszystkim, uspokój malucha. Może być przerażony, bo nie wie, co się z nim dzieje. Przemyj mu buzię, przepłucz usta. Wymiotowanie wyczerpuje, więc dziecko powinno odpocząć. Ułóż je tak, by głowa była wyżej niż reszta ciała. Zostań przy nim, wymioty mogą powrócić.



Uwaga! Wymioty, zwłaszcza połączone z biegunką, mogą spowodować odwodnienie. Najważniejsze jest uzupełnianie płynów. Dawaj dziecku do picia małymi łyczkami chłodną wodę (ciepła prowokuje wymioty) lub roztwór nawadniający (np. Gastrolit, Orsalit).

Wymioty u noworodka - Kiedy do lekarza?

Na wszelki wypadek zawsze trzeba się z nim skontaktować w przypadku, gdy wymioty nie były jednorazowym lekkim incydentem. Konsultacji wymagają zwłaszcza te powtarzające się, którym towarzyszą inne dolegliwości (biegunka, wysoka temperatura, osłabienie, zawroty głowy, sztywność karku, światłowstręt) albo gdy wynikiem doznania wcześniej urazu, np. głowy.