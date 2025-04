Wypadanie włosów a sterydy

Mój narzeczony od jakiegoś czasu bardzo dużo ćwiczy. Prawie nie wychodzi z siłowni. Mimo tego wygląda coraz gorzej – jest opuchnięty, zaczął mieć problemy z zębami, stał się wybuchowy i często narzeka na bóle stawów. Ostatnio bardzo też wyłysiał. Zażywa do tego dużo różnych leków i odżywek. Czy to może być przyczyną zmian w jego zachowaniu i wyglądzie? Czy uda się odzyskać utracone włosy?

Opisane przez Panią objawy to klasyczne znamiona procesu uzależnienia od ćwiczeń, zwanego bigoreksją, prawdopodobnie połączonego też z zażywaniem substancji sterydowych. W czasie wzmożonych ćwiczeń fizycznych wytwarzają się naturalne hormony – steroidy, które przyspieszają procesy anaboliczne i służą zrównoważonej budowie struktury mięśni. Dostarczane z zewnątrz, zakłócają dobowy cykl wytwarzania i uwalniania naturalnych substancji z nadnerczy. Człowiek potrzebuje coraz mniej snu, staje się nadpobudliwy i zaczyna cierpieć na różne dolegliwości somatyczne. Tworząc sterydy, naukowcy starali się wprawdzie wzmocnić ich właściwości anaboliczne, czyli ich wpływ na szybkie zwiększanie masy mięśniowej, siły i wytrzymałości, jednak niektóre anaboliki łatwo zmieniają się w DHT (5-α-dihydrotestosteron), który przyspiesza utratę włosów. Łysienie w takim przypadku jest sygnałem mówiącym, iż w organizmie znajduje się za dużo testosteronu, który przekształcony w formę aktywną (DHT) wpływa na niszczenie mieszków włosowych. Pani narzeczony powinien niezwłocznie odstawić substancje dopingujące, poddać się analizie krwi, zbadać poziom hormonów i pierwiastków, a także wykluczyć inne schorzenia objawiające się wypadaniem włosów i problemami z uzębieniem. Z wynikami badań może udać się do dermatologa bądź specjalisty leczącego włosy, który zaproponuje podjęcie odpowiedniej kuracji. Niestety, wielu moich pacjentów zbyt długo zwlekało z taką decyzją, co w konsekwencji spowodowało u nich nieodwracalne wyłysienie. Jednakże znacznie większym zmartwieniem mężczyzn zażywających środki dopingujące, powinno być zagrożenie przerostem gruczołu krokowego, a nawet rakiem prostaty.

dr Juliusz Prandecki