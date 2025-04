Ból brzucha jest powszechną dolegliwością, dlatego tak wiele osób go bagatelizuje i czeka aż sam przejdzie. Tymczasem ból brzucha - w tym również ten po prawej stronie - jeśli pojawia się regularnie, trwa dłużej niż 3-4 dni, nasila się, jest nagły albo bardzo silny, bezzwłocznie wymaga konsultacji lekarskiej. Zamiast łykać środki przeciwbólowe, lepiej ustalić przyczynę bólu brzucha.

Przyczyny bólu brzucha po prawej stronie

Taki ból w zależności od umiejscowienia, intensywności, charakteru oraz objawów współwystępujących może oznaczać różne choroby - bardziej lub mniej poważne.

Poznaj najczęstsze przyczyny bólu brzucha po prawej stronie:

Tę dolegliwość charakteryzuje ból w okolicy pępka, rozlewający się w okolicę prawego podbrzusza. Ból będący objawem zapalenia wyrostka robaczkowego nasila się podczas kaszlu i ruchu. Zwykle towarzyszą mu też:

gorączka,

przyspieszona praca serca

brak apetytu,

nudności i wymioty.

W tym przypadku źródłem bólu jest kolka nerkowa. Chory może czuć ból z prawej strony pod żebrami, w okolicach lędźwi, ból może promieniować w kierunku podbrzusza i dalej aż do ud. Poza tym kamica nerkowa objawia się:

kłopotami z oddawaniem moczu,

nudnościami i wymiotami,

gorączką,

ogólnie złym samopoczuciem.

Ostry i nagły ból brzucha, w tym też z prawej strony pod żebrami, który może promieniować do łopatek, to może być chory woreczek żółciowy. Jeśli dojdzie to zatkania przewodu pęcherzykowego (kamica żółciowa), rozwija się stan zapalny. Ból może się wzmagać po tłustym posiłku. Przy kamicy zwykle pojawiają się też nudności i wymioty.

Jeśli przejdzie do przerwania jałowości błony wyściełającej jamę brzuszną i miednicę (otrzewną), mówimy o zapaleniu otrzewnej. Ten stan zagraża zdrowiu i życiu, gdyż bakterie i toksyny mogą dostać się do krwi i roznieść po całym organizmie. Właśnie ból brzucha - w tym po prawej stronie - na początku lekki, lecz nasilający się z czasem, to pierwszy objaw zapalenia otrzewnej.

Do tego zaniepokoić powinny:

zatrzymanie stolca,

wzdęcia (zobacz domowe sposoby na wzdęcia),

gorączka,

nudności i wymioty.

Jeśli ból jest silny, umiejscowiony w prawym podbrzuszu, o charakterze skurczowym, może oznaczać zapalenia jajnika lub zapalenie przydatków. Zwykle wtedy dodatkowo kobieta może narzekać na:

gorączkę,

obfitą miesiączkę,

plamienia,

upławy,

złe samopoczucie.

Z takimi objawami trzeba iść do ginekologa - nieleczone zapalenie przydatków może skończyć się kłopotami z płodnością i nawracającymi infekcjami intymnymi.

Ból brzucha po prawej stronie, który potrafi promieniować, rozchodząc się aż na plecy i klatkę piersiową, a do tego wzdęcia, wymioty i gorączka - to objawy, które można przypisać zapaleniu trzustki. Chory często podkreśla, że ból brzucha nasila się po posiłku.

Również rak trzustki może objawiać się bólem brzucha z prawej strony - chorzy mówią zwykle o bólu w prawym podżebrzu, rozlewającym się na plecy. Ból związany z nowotworem trzustki jest intensywny i przeszywający. Inne objawy tego raka to:

nudności i wymioty,

zmiany w oddawaniu stolca,

chudnięcie,

powiększenie pęcherzyka żółciowego.

Ból brzucha z prawej strony pod żebrami

Przyczyną mogą być problemy z jelitami i zapalenie wątroby. Jeśli chodzi o jelita, to ból z prawej strony brzucha pod żebrami jest charakterystyczny, gdy w jelicie grubym toczy się stan zapalny albo doszło do zakażenia. Taki ból może też sugerować chorobę uchyłkową jelita.

Co do wątroby - jej stan zapalny objawia się właśnie bólem brzucha, ale też gorączką, niestrawnością, osłabieniem. Charakterystyczne jest też żółte zabarwienie białek oczu. Zapalenie wątroby może być ostre lub przewlekłe. Ból brzucha po prawej stronie pod żebrami często wskazuje na alkoholowe zapalenie wątroby.

Bóle po prawej stronie brzucha mogą być też efektem stresu i niezdrowego trybu życia. Potrafią wiązać się z zespołem jelita drażliwego, refluksem, ale i zapaleniem płuc.

Jak widać możliwości, co oznacza ból brzucha jest tak wiele, że najlepiej od razu skonsultować dolegliwości z lekarzem.

