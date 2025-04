Pierwsze objawy zapalenia wyrostka robaczkowego są dość charakterystyczne. Jest to ból brzucha poniżej pępka, najpierw rozlany, trudny do umiejscowienia, który z czasem odczuwany jest przede wszystkim w okolicy prawej części podbrzusza, bliżej tzw. dołu biodrowego. Z godziny na godzinę ból narasta, mogą pojawić się nudności, podwyższona temperatura ciała (ok. 37,5-38 stopni Celsjusza), brak apetytu, biegunka lub zaparcia.

Objawy mogą być również mniej nasilone, jeśli jednak ból nie mija, nie lekceważ go i nie stosuj domowych sposobów (np. ciepłych okładów w miejscu bólu), tylko zgłoś się pilnie do lekarza.

Niezbędne badania

W pierwszej kolejności należy potwierdzić diagnozę. Lekarz może zlecić badania krwi (OB, CRP, o stanie zapalnym może też świadczyć zwiększona liczba białych krwinek we krwi) lub ultrasonografię jamy brzusznej. Przede wszystkim jednak przeprowadzi szczegółowy wywiad i badanie fizykalne pacjenta. Na pewno naciśnie palcami miejsce w dole biodrowym. Charakterystyczne dla zapalenia wyrostka robaczkowego jest to, że w chwili oderwania ręki od skóry występuje ból. Nasila się on też przy podnoszeniu do góry prawej nogi.

W przypadku kobiet w ciąży lekarz może też zlecić wykonanie badania ginekologicznego, bo często objawy zapalenia wyrostka robaczkowego przypominają symptomy np. zapalenia przydatków (jajników i jajowodów).

Konieczna operacja

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego może mieć dość gwałtowny przebieg i w krótkim czasie prowadzić do jego pęknięcia. To z kolei grozi zapaleniem otrzewnej i niebezpiecznymi powikłaniami, które mogą nawet zagrażać życiu. Dlatego, gdy jesteś w ciąży, a ból po prawej stronie brzucha nasila się, szukaj pomocy medycznej, zwłaszcza że przygotowania do zabiegu kobiet w ciąży trwają zazwyczaj dłużej.

Operacja usunięcia wyrostka w takim przypadku zależy najczęściej od stopnia zaawansowania ciąży. Mniej więcej do 22-25 tygodnia ciąży można przeprowadzić zabieg laparoskopowo, w późniejszym okresie stosuje się laparotomię.

laparoskopia – to metoda mniej inwazyjna i polega na tym, że do jamy brzusznej, przez niewielkie nacięcia, wsuwa się cienkie rurki, a dopiero w nich umieszczane są potrzebne do zabiegu narzędzia. Zalety laparoskopii to przede wszystkim mniejsza blizna pooperacyjna, szybsza rekonwalescencja i krótsza hospitalizacja.

to przede wszystkim mniejsza blizna pooperacyjna, szybsza rekonwalescencja i krótsza hospitalizacja. laparotomia - czyli klasyczny zabieg polegający na otwarciu jamy brzusznej. Jest to metoda równie skuteczna jak laparoskopia, ale bardziej inwazyjna. Zostaje po niej większa blizna, dłuższy jest też proces gojenia się rany (ok. tygodnia), występują też większe dolegliwości bólowe.

