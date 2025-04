Wyrywanie ósemek w wielu przypadkach bywa koniecznością: jeśli nieprawidłowo rosną, wywołują niespecyficzne objawy takie jak migrenowe bóle głowy, powodują stany zapalne dziąsła czy problemy ortodontyczne. Niestety, jak każdy zabieg obarczone są ryzykiem powikłań.

Najczęstsze z nich to:

Mogą przybierać na sile mniej więcej do 2 dni po zabiegu.

Aby zminimalizować ryzyko powikłań, trzeba przed wyrwaniem ósemki wykonać pantomogram, czyli zdjęcie rentgenowskie szczęki.

Jak zaznacza lekarz dentysta Irmina Materna z kliniki stomatologicznej DeClinic, pacjenci po wyrwaniu ósemki muszą ściśle stosować się do zaleceń lekarskich:

Okładu nie przykładamy bezpośrednio do skóry w miejscu operowanym. Należy owinąć go np. bawełnianą chustką, by nie doprowadzić do odmrożenia policzka. Zimny okład trzymamy 10-15 minut

– dodaje lek. Irmina Materna.