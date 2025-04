Nadciśnienie tętnicze ma ok. 10 milionów Polaków. Wielu z nich nie wie o tym, że w ich organizmie dzieje się coś złego. Dopiero przypadkowy pomiar np. w gabinecie lekarza POZ wskazuje na problem z ciśnieniem tętniczym. Tymczasem nieleczone nadciśnienie to zmora naszych czasów. Lekarze szacują, że skraca ono życie średnio o 15 lat! Dlatego jeśli badania potwierdzą u ciebie kłopoty z ciśnieniem, podporządkuj się terapii zaleconej przez lekarza. Kardiolog zalecając ci lek, ma do wyboru ponad 60 rodzajów preparatów, dlatego na pewno uda się mu dobrać taki, który w twoim przypadku zadziała najskuteczniej. Trzeba będzie jednak pamiętać o jego zażywaniu. Bo nieskutecznie leczone nadciśnienie niczym się nie różni od nieleczonego...

Groźne konsekwencje nieleczenia za wysokiego ciśnienia

Gdy krew latami przekracza poziom 139/89 mmHg, wiele niekorzystnych zmian pojawia się nie tylko w układzie krążenia, ale w całym organizmie. Może dojść m.in. do:

przyspieszenia rozwoju miażdżycy , a w konsekwencji zwiększenia ryzyka zawału serca i udaru mózgu (nadciśnienie odpowiada za 45 proc. zgonów w wyniku niewydolności serca i 50 proc. wszystkich udarów);

, a w konsekwencji zwiększenia ryzyka zawału serca i udaru mózgu (nadciśnienie odpowiada za 45 proc. zgonów w wyniku niewydolności serca i 50 proc. wszystkich udarów); niewydolności nerek (pierwszym objawem uszkodzenia nerek jest białko w moczu);

(pierwszym objawem uszkodzenia nerek jest białko w moczu); trwałego uszkodzenia wzroku;

zwiększenia ryzyka wystąpienia zaburzeń poznawczych w późniejszym życiu.

Co jest przyczyną za wysokiego ciśnienia?

90 proc chorych cierpi na tzw. nadciśnienie pierwotne, zwane też samoistnym. Skłonność do niego jest dziedziczna, ale tylko skłonność, a nie samo nadciśnienie. Żeby się pojawiło, najczęściej sami na to pracujemy, wiodąc niehigieniczny tryb życia. Zdaniem specjalistów do zbyt wysokiego ciśnienia krwi przyczyniają się: brak ruchu, wysokokaloryczna bogata w tłuszcze zwierzęce dieta, otyłość, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu oraz przewlekły stres.

