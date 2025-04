"Na rynku ubezpieczeniowym widoczny jest wzrost ilości kupowanych przez lekarzy polis po wejściu w życie ustawy refundacyjnej. Lekarze, korzystając ze specjalnych produktów przeznaczonych tylko dla lekarzy i lekarzy dentystów, ubezpieczają się od ponoszenia kosztów sporów z NFZ, w tym od ryzyka kar, które mogą otrzymać za błędnie wystawione recepty" – napisano w analizie przygotowanej przez April Polska Medbroker.

– Jeśli przy wystawianiu recept zostaną naruszone przez lekarza obowiązki, wynikające z umowy z NFZ, może on ponieść skutki finansowe – powiedział Marek Opiela z kancelarii Dittmajer i Wspólnicy. I dodał: – Oznacza to, że NFZ może naliczyć wówczas kary umowne, a także dochodzić odszkodowania od lekarza. Przedmiotowe ubezpieczenie może chronić lekarza w przypadku zastosowania sankcji przez NFZ.

W II połowie 2011 r., jeszcze przed wejściem w życie ustawy refundacyjnej, samorząd lekarski zwrócił się z wnioskiem do firmy Medbroker, prowadzącej działalność brokerską w środowisku medycznym, o rozpoznanie możliwości zorganizowania ubezpieczenia lekarzy przed ryzykiem wynikającym z nowych przepisów. Ostatecznie przepisy mówiące o finansowej odpowiedzialności lekarzy nie znalazły się w tej ustawie (środowiska lekarskie protestowały przeciwko tym kontrowersyjnym zapisom). Jednak w czerwcu 2012 r. (po wejściu w życie zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 38/2012/DGL) znalazły się one w nowych umowach z NFZ, jakie lekarz lub lekarz dentysta musi podpisać, jeżeli chce wypisywać recepty na leki refundowane. Wówczas powrócił temat ubezpieczeń i intensywne prace w Medbrokerze, których efektem są produkty ubezpieczeniowe „Program Recepta” (dostępny dla lekarzy i lekarzy dentystów od 1 stycznia 2013 r.) oraz „Prawnik dla lekarza” (ubezpieczenie ochrony prawnej, który pokrywa ewentualne koszty sądowe i opieki pełnomocnika prawnego).

