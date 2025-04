Jak wezwać karetkę?

Jeśli jesteś świadkiem zdarzenia, w którym ktoś został ranny i/lub wymaga natychmiastowej pomocy, postępuj według poniższego schematu:

Wykręć numer 999 lub 112. Gdy usłyszysz dyspozytora karetek, przedstaw się z imienia i nazwiska. Podaj numer telefonu, z którego dzwonisz lub pod który można się z tobą kontaktować – na wypadek, gdyby połączenie zostało przerwane. Spokojnie i rzeczowo wyjaśnij, co się stało: kto i dlaczego jest ranny, czy to wypadek masowy, ile osób jest rannych. Powiedz, gdzie doszło do zdarzenia: województwo, miejscowość, ulica, dom, numer klatki schodowej, piętro bloku. Poinformuj dyspozytora o innych ważnych kwestiach związanych z wypadkiem, np. czy dotyczy porażenia prądem, czy jest związany z pożarem, powodzią. Jeśli wiesz, że główna droga dojazdowa może być zakorkowana lub na drodze występują utrudnienia, poradź, jak dotrzeć najszybciej do miejsca wypadku (skróty, ominięcie objazdów itp.). Powiedz, w jakim stanie jest poszkodowany, jakie ma urazy, co mu dolega, czy jest przytomny, a jeśli tak – na co się uskarża. Jeśli znasz poszkodowanego, poinformuj, ile ma lat, jakie zażywa leki, czy cierpi na choroby przewlekłe. Jeśli nie wiesz, jak pomóc rannemu na miejscu, poradź się dyspozytora – powinien krok po kroku poradzić, jak się zachować i jak udzielić pierwszej pomocy. Nigdy nie odkładaj słuchawki zanim zrobi to dyspozytor! Pamiętaj, aby rozmawiać z nim w sposób opanowany i rzeczowy, a nie chaotyczny. Od tego, jak przekażesz informacje dotyczące miejsca wypadku, zależy to, jak szybko karetka dotrze do poszkodowanego i czy ratownicy zdążą udzielić mu niezbędnej pomocy!

Wzywać pomoc czy nie?

Obowiązkiem każdego z nas jest udzielenie pierwszej pomocy osobom, które tego potrzebują – w innym przypadku możemy zostać nawet pozbawieni wolności na 3 lata.

Pamiętaj, żeby wzywać karetkę tylko do uzasadnionych przypadków – wówczas koszty związane z takim wezwaniem pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia. Zaliczamy do nich m.in.: wszelkie zagrożenia zdrowia, np. zaburzenia oddychania, krwotoki, zaburzenia neurologiczne, podtopienia, zaburzenia krążenia i pracy serca, poważne urazy, przedawkowania leków, porażenie prądem, zaostrzenie chorób przewlekłych, a także akcja porodowa, bardzo silne bóle, wymioty krwią.

W innym przypadku kosztami obarczona zostaje osoba wzywająca pomoc (w momencie, gdy np. dzwoni po karetkę do osoby przeziębionej lub po to, by uzyskać receptę na leki).

