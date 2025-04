Seans w solnej jaskini lub grocie

Koi nerwy, łagodzi dolegliwości skórne, układu krążenia i górnych dróg oddechowych, wzmacnia odporność organizmu.

Warto wiedzieć: Zabieg trwa ok. 45 minut. W tym czasie siedzisz po prostu w solnej grocie lub jaskini i spokojnie, głęboko oddychasz. W pomieszczeniu jest ok. 19 st. C i bardzo rześkie powietrze. To ono właśnie leczy, bo jest przesycone tzw. ujemnymi jonami i mikroelementami pochodzącymi z soli morskiej lub kopalnianej.

Koszt (prywatnie) 12–15 zł.

Okłady z borowiny

Rozgrzewają tkanki, poprawiając ich ukrwienie. Działają przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie, dlatego pomagają m.in. przy chorobach skóry i reumatyzmie.

Warto wiedzieć: Borowina to podgrzana do ok. 45 st. C papka z torfu. Terapeuta nanosi ją na chore miejsce i jego okolice, potem nakłada folię, która ma chronić kompres przed utratą ciepła. Zabieg trwa 20–30 minut.

Koszt (prywatnie) ok. 15 zł.

Krioterapia miejscowa

Stosowana wspomagająco przy leczeniu chorób reumatycznych, układu nerwowego i narządu ruchu (np. po urazach).

Warto wiedzieć: Zabiegi wykonuje się przy użyciu ciekłego azotu, który ma temperaturę minus

120–140 st. C. Terapeuta schładza nim punktowo skórę w chorym miejscu (przytykając i odsuwając specjalną głowicę). Czas zabiegu ustala lekarz. Zwykle zaleca 10–15 takich seansów.

Koszt (prywatnie) 8–15 zł.

Masaż wielostrumieniowy

Rozluźnia napięte mięśnie, łagodzi stres, dolegliwości reumatyczne i schorzenia narządu ruchu. Wspomaga też leczenie chorób układu oddechowego i nerwicy.

Warto wiedzieć: Ciało masowane jest silnym strumieniem napowietrzonej wody. Zabieg trwa ok. 15 minut. Wymaga zanurzenia w wodzie (nago lub w kostiumie kąpielowym). Przed zabiegiem bierzesz prysznic. Weź ze sobą ręcznik i gumowe klapki.

Koszt (prywatnie) ok. 18 zł.