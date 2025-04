Kiedy pojawiają się objawy budzące podejrzenie celiakii, jednak w badaniach krwi nie stwierdza się przeciwciał typowych dla choroby trzewnej, a w biopsji jelita widać zanik kosmków, pojawia się podejrzenie innej choroby, która może prowadzić do zaburzeń wchłaniania.

Reklama

Nieswoiste zapalenia jelit

Do tej grupy chorób należą choroba Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Do objawów wspólnych należą bóle brzucha i biegunka, osłabienie, utrata masy ciała. W chorobie Leśniowskiego-Crohna mogą pojawić się objawy niedoborów pokarmowych, ponieważ proces zapalny może dotyczyć dowolnego odcinka przewodu pokarmowego, w tym jelita cienkiego. We wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, zgodnie z nazwą, zajęte jest jelito grube. W chorobie tej chorobie biegunki mogą występować na przemian z zaparciami. W nieswoistych zapaleniach jelit mogą występować także objawy spoza przewody pokarmowego – rumień guzowaty, zapalenie stawów, aftowe zapalenie śluzówek jamy ustnej czy zapalenie spojówek.

Czytaj też: Jakie choroby mogą manifestować się polipami?

Nietolerancja laktozy

Do trawienia laktozy - cukru, który jest obecny w mleku i jego przetworach - niezbędny jest enzym laktaza. U osób cierpiących z powodu nietolerancji laktozy tego enzymu jest za mało lub nie ma go w ogóle. W tych przypadkach po spożyciu produktów zawierających laktozę występują objawy takie jak: wzdęcia, skurczowe bóle brzucha, wodnista biegunka. Nietolerancja laktozy u dzieci w wieku 7-15 lat występuje u ok. 19%, a u dorosłych u ok. 37%.

Również inne zaburzenia trawienia i wchłaniania węglowodanów mogą dawać objawy podobne do tych obserwowanych w nietolerancji laktozy.

Giardiaza

Jest to częsta choroba pasożytnicza, powoduje ją pierwotniak Giardia Lamblia. W Stanach Zjednoczonych zachorowalność waha się od 0,1 do 23,5 przypadków na 100 000 mieszkańców. Do zakażenia dochodzi drogą pokarmową poprzez picie skażonej wody, jedzenie nieumytych warzyw i owoców. Grupą bardziej narażoną na zakażenie są homoseksualni mężczyźni.

Do objawów zakażenia lambliami należą ostra lub przewlekła biegunka, bóle brzucha o skurczowym charakterze, nudności, ogólne złe samopoczucie, utrata masy ciała, u dzieci opóźnienie wzrastania, może występować gorączka. W przebiegu giardiazy może rozwinąć się zespół złego wchłaniania. Dochodzi wtedy do upośledzenia przyswajania witaminy B12, witaminy A i innych oraz białka.

Polecamy: Czy biegunka jest niebezpieczna?

Choroba Whipple’a

Choroba Whipple'a to bardzo rzadka choroba, występuje u mniej niż 1 osoby na milion. Dotyczy praktycznie tylko rasy białej, jest częstsza u mężczyzn. Chorują głównie osoby około 50 roku życia. Jest układową chorobą bakteryjną wywoływaną przez Treponema Whippelii. W jej przebiegu dochodzi do zajęcia układu pokarmowego, stawów, czasem centralnego układu nerwowego, rzadziej układu krążenia i układu oddechowego. Do objawów należą: gorączka, powiększenie węzłów chłonnych, bóle brzucha, biegunka, utrata wagi, bolesność w stawach spowodowana ich stanem zapalnym. Jeśli dochodzi do zajęcia układu nerwowego obserwuje się zaburzenia zachowania, demencję, nieskoordynowanie ruchów. Do obrazu mogą się dołączać objawy niewydolności serca.

Sprue tropikalna

Sprue tropikalna to choroba równie rzadka co poprzednia (1 na 1000000 ). Występuje w regionach tropikalnych i subtropikalnych, jednak praktycznie nie notuje się przypadków zachorowań z Afryki lub Jamajki. Jej przyczyna pozostaje nieznana. Dotyczy przewodu pokarmowego. Do głównych objawów należą ostra lub przewlekła biegunka, bóle brzucha i utrata masy ciała. Mogą występować gorączka, męczliwość, bladość oraz obrzęki. Często dochodzi do zapalenia błony śluzowej jamy ustnej. W wyniku zajęcia błony śluzowej jelita cienkiego dochodzi do zaburzeń wchłaniania, dotyczy to głównie witaminy B12, kwasu foliowego i żelaza. U osób chorych obserwuje się ciężką, oporną na leczenie anemię.

Reklama

Innymi chorobami, które bierze się pod uwagę są chłoniak jelita cienkiego oraz AIDS. Chłoniak jelita cienkiego nie tylko daje podobne do celiakii objawy, ale również występuje częściej u osób z chorobą trzewną.