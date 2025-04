Cel - zdrowa blizna

Rana gojąca się w prawidłowy sposób, w zależności od umiejscowienia, już po kilku-klikunastu dniach nie pozostawia po sobie nic poza niewielką blizną. Miejsce to może być nieco zgrubiałe, twardsze, nie powinno jednak sprawiać problemów. W sytuacji, gdy rana staje się czerwona, obrzęknięta, bolesna, a z jej wnętrza wydostaje się wydzielina to sygnał alarmujący o rozpoczynającym się zakażeniu.

Grupy ryzyka gorszego gojenia się rany

Niektórzy pacjenci, szczególnie cierpiący na choroby przewlekłe, mogą wykazywać gorsze lub powikłane gojenie. Należą do nich przede wszystkim chorzy z zaburzeniami krążenia, nawet dotyczącego bardzo małych naczyń. W przypadku cukrzycy rana często wykazuje poważne odstępstwa. Przy nadmiernym ucisku szwów, które powoduje obumarcie tkanki skóry, rana również nie będzie się idealnie goić. Na proces gojenia wpływają leki, na przykład długotrwałe przyjmowanie sterydów lub terapia immunosupresyjna. Podobnie działa radioterapia. Niektóre choroby reumatologiczne zaburzają strukturę tkanki łącznej, przez co proces gojenia jest dłuższy. To, co jemy ma także pośredni wpływ na proces gojenia. W przypadku niedoborów pokarmowych, czy awitaminozy można spodziewać się gorszych efektów.

Jak się leczy zaburzenia gojenia?

Zakażenia rany leczy się stosując przemywanie oraz celowany antybiotyk. W chwili wykrycia zakażenia pobiera się posiew z rany, by zdiagnozować jaki patogen był przyczyną. Po otrzymaniu wyniku antybiogramu lekarz zleca antybiotyk, który działa specyficznie na daną bakterię.

Poważne zaburzenia

Nie tylko wygląd rany, czy rozwój stanu zapalnego mogą być problemem. Czasem dochodzi do rozwoju bardzo poważnych powikłań pooperacyjnych związanych z raną.

Aż w 2% dużych ran operacyjnych dochodzi do rozejścia się blizny. Rozwija się co najmniej tydzień po operacji i może dotyczyć całości lub fragmentu rany. Z rany wydobywa się surowiczo- krwista wydzielina. Taka sytuacja może grozić nawet śmiercią osoby operowanej.

