Zadbaj o oczy przed latem

Oczy są chyba jednymi z tych narządów, dzięki którym życie wydaje się zdumiewające. Oczami dostrzegamy odrębności i wyjątkowość zjawisk. Obserwujemy z zapartym tchem to, co piękne. Zamykamy je wtedy, gdy coś nas odstręcza i brzydzi… Oczy są dla nas niezbędne, dlatego warto o nie dbać cały czas, a szczególną uwagę poświęcić im w porze letniej, kiedy aura jest dla nich mniej sprzyjająca.



Zadbaj o wzrok



Aby zrozumieć „potrzeby” naszych oczu, warto poznać ich anatomię i funkcjonowanie. Już kiedyś o tym pisaliśmy, zatem odsyłamy do artykułu:

Podstawy anatomii oka



Latem powietrze staje się bardziej suche, cieplejsze, co też wywiera wpływ na nasze śluzówki. Długotrwałe przebywanie na dworze, zwłaszcza podczas słonecznej pogody, może prowadzić do podrażnień spojówek i ich wysuszenia, a także urazów termicznych, ponieważ w porze promieniowanie UV w cieplejszych porach roku jest o wiele silniejsze.

Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek co właściwej pielęgnacji oczu i ich ochrony w sezonie wosenno-letnim.

1. Promienie UV wnikające przez źrenicę do oka mogą je podrażniać i powodować np. stany zapalne oka, oparzenie siatkówki, zespół suchego oka – zwłaszcza gdy stosujemy okulary „przeciwsłoneczne” jedynie z przyciemnianą szybką, ale bez filtra UV, co jest karygodne. Źrenica pod wpływem światła się zwęża, dzięki czemu sama chroni siatkówkę przed uszkodzeniem, ciemna szybka rozszerza źrenicę, w związku z czym do siatkówki oka dociera więcej promieni UV, co może ją znacznie uszkodzić. Zatem w miarę możliwości kupujemy i nosimy okulary zaopatrzone w filtr lub nie zakładamy ich wcale, by nie dopuścić do poparzeń siatkówki i nie zwiększać ryzyka takich chorób jak zaćma, czerniak oka i AMD.

Jak wybrać okulary przeciwsłoneczne?



Nie kupuj okularów przeciwsłonecznych bez filtra!



2. Do swojej diety wprowadzamy produkty bogate w przeciwutleniacze – zwłaszcza antocyjany. Antocyjany to naturalne barwniki owoców i warzyw, które wykazują działanie ochronnym na oczy i naczynia krwionośne ssaków, w tym człowieka. Znajdują się m.in. w winogronach, porzeczkach, śliwkach, truskawkach, aronii, wiśniach, czereśniach i czerwonej kapuście. Pamiętamy też o prawidłowym nawodnieniu organizmu, czyli przyjmowaniu około 2,5 litrów płynów dziennie, wliczając w to wodę z pożywienia – co pozwala na prawidłowe nawilżenie śluzówek, w tym spojówki oka.

Antocyjany, czyli dieta dla oczu



3. W razie potrzeby stosujemy preparaty nawilżające oczy. Zaliczamy do nich m.in. krople Systane, Lacrimal, Artelac, Visine, Starazolin, Świetlik. Do zakrapiania oczu nie używamy soli fizjologicznej, gdyż ta ma właściwość krystalizowania się, co może jeszcze bardziej pogłębić mikrourazy oczu. Dzięki kroplom, nawilżymy śluzówkę oka, a także wypłukamy drobinki pyłu lub alergenów wywołujących podrażnienie i łzawienie oczu. Pamiętamy przy tym o właściwej technice zakrapiania oczu.

Jak prawidłowo zakropić oczy?



Sposoby na łzawiące oczy



4. Unikamy wykonywania ziołowych okładów na oczy, typu rumianek, herbata, ponieważ te mają właściwości wysuszające i ściągające, przez co potęgujemy nieprzyjemne objawy spowodowane gorącem i suchym powietrzem. W to miejsce można wykonać okłady plasterków świeżego ogórka i raczej stosować krople do oczu lub żele np. Vidisic.

Świetlik to sposób na świetliste oczy



5. Jeśli pojawią się takie objawy jak: świąd oczu, pieczenie i łzawienie, ból gałki ocznej, przekrwienie oczu, ich ropienie – bezzwłocznie udajemy się do lekarza okulisty po poradę. Przedtem zastanawiamy się, co mogło wywołać takie objawy i zgłaszamy to lekarzowi.

Zespół suchego oka



Ale bolą mnie oczy!