Najczęstsze powikłania



W ciążach bliźniaczych pojawiają się te same powikłania, co w ciążach pojedynczych. Problem polega na tym, że zdarzają się znacznie częściej. Dlatego ciążę bliźniaczą uważa się za ciążę wysokiego ryzyka. Najczęstszym powikłaniem jest poród przedwczesny. Ponad połowa bliźniąt przychodzi na świat przed wyznaczonym terminem.

Przeciętny czas trwania ciąży pojedynczej to 39 tygodni, natomiast bliźniaczej zaledwie 35. Problemem związanym z przedwczesnym porodem jest niska masa urodzeniowa bliźniaków. Zdrowy noworodek urodzony z ciąży pojedynczej waży zwykle około 3324 g, natomiast przeciętne bliźniaki mają tylko 2475 g. Taka niedowaga oraz przedwczesne przyjście na świat naraża dzieci na niewydolność oddechową, przetrwały przewód Botalla, martwicze zapalenie jelit, krwawienia śródczaszkowe. Ponadto u bliźniąt częściej mogą się pojawiać zagrożenia w postaci opóźnionego wzrostu wewnątrzmacicznego, wielowodzia, wad wrodzonych i wypadnięcia pępowiny.

Zagrożenia dla dzieci



Ciąża bliźniacza predysponuje do wystąpienia powikłań, których nie obserwuje się w przypadku płodów pojedynczych. Dotyczą one przede wszystkim bliźniąt jednojajowych. Dlatego, że większość bliźniaków pochodzących z 1 komórki jajowej jest ze sobą połączonych w macicy poprzez błony płodowe. Bliźnięta dwujajowe zawsze mają oddzielne błony płodowe (owodnię i kosmówkę) oraz łożyska. W ciążach bliźniąt jednojajowych płody często mają połączone łożyska lub jedno wspólne. Sprawia to, że ich układy krążenia również są złączone.

Dość często obserwuje się rozbieżny wzrost płodów. Jedno dziecko rośnie szybciej niż drugie. Największe zagrożenie występuje, gdy bliźnięta różnią się masą ciała o > 25%. Wówczas umieralność okołoporodowa wzrasta nawet o 80%.

Kolejnym problemem jest zgon jednego z bliźniaków. Przed 10 tygodniem ciąży w 71% umiera jedno z dzieci. W II trymestrze zdarza się to znacznie rzadziej (2,4-4,6%).

Bardzo groźny jest także zespół przetoczenia między płodami. Występuje wyłącznie u bliźniąt jednojajowych ze wspólną kosmówką. Wówczas naczynia obu płodów łączą się ze sobą. Krew jest przetaczana z jednego płodu do drugiego.

Zagrożenia dla matki



Mama bliźniąt podczas ciąży również jest zagrożona wystąpieniem wielu powikłań. Obejmują one miedzy innymi niedokrwistość, nadciśnienie tętnicze, nasilone nudności i wymioty, cholestazę, przedwczesne pęknięcie błon płodowych, przedwczesne oddzielanie się łożyska oraz łożysko przodujące.

Pamiętajmy jednak, że zagrożenia czy komplikacje mogą zdarzyć się w każdej ciąży. Mogą, nie muszą. W przypadku ciąży bliźniaczej częściej odwiedzamy lekarza prowadzącego i uważamy na niepokojące sygnały. Bez względu na to czy spodziewamy się jednego, dwójki czy więcej dzieci, myślimy pozytywnie. Nie stresujemy się, bo to szkodzi i nam, i dzieciom.