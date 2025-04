Cykl szczepień przeciwko koronawirusowi składa się przeważnie z dwóch dawek (szczepionka Janssen jest preparatem 1-dawkowym). Dopiero przyjęcie wszystkich zalecanych dawek, przy zachowaniu odpowiedniego odstępu czasowego, zapewnia odporność na koronawirusa. Lista oczekujących jest długa i przyjęcie preparatu w określonym terminie może być trudne, poza tym nie zawsze jest to możliwe (np. z powodu choroby). W rezultacie część osób nie przyjmie kolejnej dawki lub przyjmie ją w innym terminie. Co to oznacza?

Kiedy należy przyjąć drugą dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi?

Druga dawka szczepionki przeciw COVID-19 powinna być przyjęta w przypadku:

szczepionki Comirnaty Pfizer – po upływie 3 tygodni od pierwszej dawki,

szczepionki Moderna – po upływie 4 tygodni od pierwszej dawki,

szczepionki wektorowej AstraZeneca – w odstępie między 4. a 12. tygodniem (od 28 do 84 dni) od pierwszej dawki.

Co zrobić, jeśli nie mogę przyjąć drugiej dawki szczepionki COVID-19 w wyznaczonym terminie?

Zdarza się, że niektóre osoby już po zapisach orientują się, że nie będą mogły zgłosić się po drugi zastrzyk w zalecanym terminie. W takich sytuacjach należy zadzwonić do swojego punktu szczepień i poprosić o przełożenie wizyty, zarówno pierwszej, jak i kolejnej. Można również zapisać się do innej placówki, gdzie wykonywane są szczepienia przeciwko koronawirusowi. Sytuacja wygląda gorzej, jeśli została już przyjęta pierwsza dawka preparatu, wówczas nie ma możliwości, aby zapisać się do innej placówki.

Co się stanie, jeśli nie przyjmę drugiej dawki szczepionki przeciw COVID-19?

Jeśli doszło do pominięcia dawki szczepionki COVID-19, przede wszystkim nie trzeba panikować. Najlepiej przyjąć ją możliwie szybko od wyznaczonego terminu. Według Centers for Disease Control and Prevention (CDC) w wyjątkowych okolicznościach drugą dawkę szczepionki Pfizer lub Moderna można przyjąć do 6. tygodni po pierwszej. Warto też wspomnieć, że preparat może być podany kilka dni wcześniej. W każdej wątpliwej sytuacji, najlepiej skontaktować się z punktem szczepień lub lekarzem.

Jaką odporność daje jedna dawka szczepionki przeciw koronawirusowi?

Jedna dawka szczepienia COVID-19 nie daje pełnej ochrony. Według badania pod kierunkiem specjalisty chorób zakaźnych prof. Fernanda Polacka (Vanderbilt University, USA) skuteczność szczepionki Pfizer-BioNTech wynosi ok. 52% po pierwszej dawce. Natomiast po przyjęciu obu zastrzyków szczepionka jest skuteczna w 95%. Z kolei producent Moderna informuje, że po pierwszej dawce jego preparatu skuteczność ochrony wynosi 80%, i 87-95% po obu dawkach.

Nie ma danych, które określałyby, jaki czas przyjęcia drugiej dawki to już zbyt odległy termin, oraz czy i kiedy ewentualnie powinno się w takich przypadkach zacząć cały cykl szczepienia od nowa. Najlepiej starać się po prostu nie pomijać drugiej dawki lub udać się do punktu szczepień w możliwie najszybszym terminie.

