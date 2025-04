Długotrwała podróż samolotem jest udowodnionym czynnikiem ryzyka zakrzepicy. Kluczowym problemem jest tutaj długotrwałe unieruchomienie w pozycji siedzącej podczas podróży samolotem. Zwykły – niezwykły ból nógPierwszym objawem powstania zakrzepu jest najczęściej nagły, silny, ból łydek. Oczywiście bóle kończyn dolnych mogą być także wywołane po prostu ich „zdrętwieniem”, dlatego wiele osób bagatelizuje ten objaw. Kiedy nogi są długotrwale zgięte w kolanach i opuszczone w dół powoduje to utrudnienia w pompowaniu krwi z powrotem do serca z żył kończyn dolnych. Krew zalegająca w nogach ma większą tendencję do krzepnięcia i powstawania zakrzepów niż krew aktywnie krążąca np. podczas chodzenia. Mięśnie nóg podczas poruszania działają jak pompa wspomagająca tłoczenie krwi żylnej do serca. Gdy nogi się nie ruszają – pompa nie działa, a krew zalega. Jeśli bezruch trwa kilka minut, nawet godzinę, nie niesie za sobą poważnych konsekwencji. Jednak jeśli kończyny są opuszczone przez długi czas tzn. przez kilkanaście godzin i pozostają w bezruchu – może powstać zakrzep. Do czego może prowadzić zakrzepica kończyn dolnych?Samo istnienie zakrzepu w naczyniach nogi zazwyczaj nie jest groźne. Jednak jeśli skrzeplina oderwie się od ściany żyły może ona wraz prądem krwi zawędrować do płuc, gdzie może zablokować główne naczynia doprowadzające krew do płuc. Taka sytuacja bardzo często może skończyć się zgonem. Objawami zatoru płucnego może być duszność, kaszel a także ból w klatce piersiowej. Dlaczego samolot jest taki groźny?Nie tylko długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej w samolocie sprzyja powstawaniu zakrzepicy, ale także odmienne warunki atmosferyczne podczas lotu. W samolocie ciśnienie atmosferyczne jest rozrzedzone co powoduje zmniejszenie szybkości przepływu krwi w żyłach. Jeśli krew płynie wolniej łatwiej tworzą się zakrzepy. Poza tym w samolocie powietrze jest bardzo suche, co może powodować utratę wody z organizmu, a konsekwencji prowadzić do zagęszczenia krwi, co także jest czynnikiem ryzyka powstawania skrzeplin. Kto powinien bać się podróży samolotem?Oczywiście najbardziej narażone na wystąpienie zakrzepicy podczas podróży samolotem są osoby, które posiadają inne czynniki ryzyka wystąpienia tej choroby. Szczególnie zagrożone zakrzepicą są osoby otyłe, a także palacze papierosów. Ryzyko powstawania zakrzepów zwiększa się także po 50 roku życia. Częste puchnięcie nóg oraz ból łydek może być objawem choroby zakrzepowej. Osoby mające żylaki lub inne choroby naczyń kończyn dolnych mają podwyższone ryzyko choroby. Bardzo narażone są także osoby po operacjach w ostatnim czasie oraz takie z poważnymi chorobami przewlekłymi jak choroby serca czy nowotwory. Także ciąża oraz długotrwałe leczenie hormonalne są czynnikami ryzyka zakrzepicy.Jak zabezpieczyć się przed zakrzepicą w samolocie?Aby zapobiec zakrzepicy podczas kilkugodzinnego lotu należy przede wszystkim co jakiś czas wstawać i przechodzić się między siedzeniami, aby krew zbyt długo nie zalegała w nogach. Należy także ubrać się swobodnie- obcisłe ubrania dodatkowo uciskają żyły co jeszcze bardziej utrudnia odpływ krwi. Należy także unikać kofeiny i alkoholu podczas podróży, gdyż to potęguje odwodnienie organizmu. Osoby ze szczególnymi czynnikami ryzyka powinny przed podróżą zgłosić się do lekarza, gdyż może istnieć konieczność zastosowania leczenia przeciwzakrzepowego na czas trwania podróży.

Reklama